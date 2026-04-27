7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesi dünya basını tek ses oldu. Fransız RFI, ABD'nin çekilmesiyle oluşan boşluğu ancak Türkiye'nin doldurabileceğini yazarken Kyiv Post, Trump'ın baskıcı yöntemlerinin aksine Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy'i masaya oturtacak tek isim olduğunu duyurdu.

Dünya basını 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek tarihi NATO Zirvesi’ne kilitlendi.

Fransız basınından Radio France Internationale (RFI) ve Ukrayna merkezli Kyiv Post, yayınladıkları raporlarda Türkiye’nin hem Avrupa’nın güvenliği hem de dünya barışı için "tek seçenek" haline geldiğini yazdı.

FRANSIZ BASINI: "AVRUPA’NIN TÜRKİYE’YE BAĞIMLILIĞI KAÇINILMAZ"

Fransız devlet radyosu RFI, Avrupa’nın içine düştüğü güvenlik ikilemini değerlendirirken, ABD’nin bölgeden çekilmesiyle oluşan boşluğun ancak Ankara ile doldurulabileceğini ileri sürdü. Yayınlanan analizde şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa, giderek güvenilmez hale gelen ABD’nin bıraktığı güvenlik boşluğunu doldurmak için Türkiye’ye yöneliyor. Washington’un Avrupa savunmasına bağlılığı belirsizliğini korurken, Avrupalı liderler için askeri kapasitesine bağımlı oldukları Türkiye ile iş birliğini derinleştirmekten başka seçenek kalmadı."

RFI ayrıca, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Aselsan ziyaretine atıfta bulunarak, Türk savunma sanayisinin Avrupa silah tedarikindeki kritik rolünün artık "huzursuz bir bağımlılık" seviyesine ulaştığını aktardı.

KİEV’DEN ANKARA HAMLESİ: TRUMP'IN YAPAMADIĞINI ERDOĞAN YAPABİLİR

Ukrayna’nın en önemli yayın organlarından Kyiv Post ise, durma noktasına gelen barış görüşmelerini yeniden canlandırabilecek tek ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu yazdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha’nın açıklamalarına dayandırılan haberde, Kiev’in "Trump’ın çözemediği düğümü Erdoğan’ın çözebileceğine" olan inancı ön plana çıktı.

Ukrayna tarafı, Zelenskiy ve Putin arasındaki en kritik zirve için özellikle Türkiye’yi işaret ederek şu mesajı paylaştı:

"Türklere özellikle bu toplantı için teklifimizi sunduk. Ukrayna, Donbas’tan çekilme gibi toprak bütünlüğünü bozan şartları reddetse de; Zelenskiy, Putin ve Erdoğan’ın bir araya geleceği bir zirve için en doğru adres Ankara’dır."

ANKARA ZİRVESİ: DİPLOMASİ SAHNEYE ÇIKIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın baskıcı ve sonuçsuz kalan müzakere yöntemlerinin aksine, Türkiye’nin hem Kiev hem de Moskova ile konuşabilen "tek güvenilir aracı" olduğuna değinildi.

7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesinde dünya kamuoyu, Washington’un başaramadığı barış diplomasisini Ankara’nın hayata geçirmesini bekliyor.

Karadeniz güvenliğinden tahıl koridoruna kadar birçok krizde anahtar rol oynayan Türkiye, Temmuz ayında "dünyanın diplomasi başkenti" olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

