Trump Lahey’den seslendi! "Gerekirse devam ederiz!’

NATO zirvesi için Lahey’de bulunan ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında İran’la ilgili şok açıklamalarda bulundu.

NATO zirvesinde kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, savunma bütçeleriyle övündü. “Ben göreve geldiğimde NATO çöküşün eşiğindeydi. Şimdi herkes cebinden para koyuyor” diyen Trump, müttefiklerin savunma harcamalarında 700 milyar dolarlık artış sağlandığını vurguladı.

"BİZİM DIŞIMIZDA KİMSE YAPAMAZDI"

İran-İsrail çatışması hakkında da konuşan Trump, “Bizce savaş bitti” diyerek Ortadoğu’daki tansiyona noktayı koyduklarını öne sürdü. İran’a yönelik son saldırılar içinse “çok çok başarılıydı” yorumunu yaptı.

“Son derece hassas bir saldırıyla İran’ın nükleer geliştirme tesislerini hedef aldık, büyük bir yıkım yaşandı” diyen Trump, “Dünyada hiç kimse bu muazzam saldırıyı gerçekleştiremezdi” ifadelerini kullandı. Ortadoğu’da yeni bir dönemin başladığını iddia eden ABD Başkanı, “İran ve İsrail’in yeniden birbirine saldıracağını düşünmüyorum” dedi.

Trump ayrıca Avrupa’nın kendi savunma yükünü artık omuzlaması gerektiğini vurgulayarak, “NATO artık bedava güvenlik kulübü değil” mesajını verdi.

Trump, İran’la yaşanan gerilim sürecinde Katar’daki ABD askeri üslerinin de hedef alındığını belirterek, "İran, Katar'daki hava üssümüze 14 füze fırlattı ve hepsi düşürüldü" dedi. Saldırı öncesinde alınan önlemlere de değinen Trump, "İran saldırısı sırasında Katar'daki ABD üssünü boşalttık" açıklamasında bulundu.

İran’ın nükleer programına yönelik düzenlenen saldırının etkilerine de dikkat çeken Trump, "İsrail, ABD saldırısı sonucu Fordo'daki nükleer tesisinin imha edildiğini resmen duyurdu" dedi.

Trump, bölgede yeni bir savaş ihtimaline ilişkin değerlendirmesinde ise, "Bundan sonra ne İsrail'in ne de İran'ın birbirlerine saldıracağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"İRAN 15 YIL BOYUNCA NÜKLEER SİLAHA ULAŞAMAYACAK" Trump, İran’a yönelik saldırının etkilerine ilişkin olarak, "Fordow tesisine düzenlenen saldırı, İran'ın 15 yıl boyunca nükleer programını tamamlamasını ve nükleer silah edinmesini engelledi. İran'ın nükleer materyallere erişimini engelledik" dedi. Ortadoğu’daki son gelişmelere değinen Trump, "Biri şöyle dedi: Bazı açılardan bu kadar yıkıcıydı ki, Hiroşima’ya ya da Nagazaki’ye bakarsanız, o da bir savaşı bitirmişti. Bu da başka bir şekilde savaşı bitirdi" ifadelerini kullandı. Operasyonun teknik detaylarına da değinen Trump, "Sığınak delici füzeler kullandık ve dünyanın en iyi donanımına sahibiz. Nükleer tesislere yönelik saldırılarımız hakkında bazı ABD medyasında çıkan haberler asılsızdır" dedi. Saldırının zamanlaması hakkında dikkat çeken bir anekdot da paylaşan Trump, "İran’a sorduk: ‘Saat 1 uygun mu?’ Onlar da ‘tamam’ dedi. Biz de o saatte vurduk" diyerek konuşmasını sürdürdü. Basın ile ilgili değerlendirmesinde ise "Basına olan düşük güvenle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. NATO savunma harcamaları hakkında da konuşan Trump, "Amerikan gücünün büyük çaplı konuşlandırılması barışın yolunu açtı. NATO üyeleri yıllardır savunma harcamalarını %2’ye çıkaramadı ama şimdi %5’e çıkarmayı taahhüt ettiler. Bu tarihi bir başarıdır" dedi.

TRUMP GAZETECİLERİN SORULARINA CEVAP VERDİ

Trump, NATO Zirvesi sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. İran'a yönelik askeri operasyonla ilgili detaylar veren Trump, "İran'ın nükleer tesislerini tam olarak imha ettik" dedi. Saldırının teknik boyutuna da değinen Trump, "İran'ın nükleer tesislerini hedef almak için uçağımızın 37 saat uçması ve denizaltılarımızdan 30 adet hassas füze fırlatılması gerekti" ifadelerini kullandı.

"SAHTE MEDYA SALDIRININ SONUÇLARINI SORGULUYOR"

Trump, operasyon sonrası ABD basınında yer alan haberlere tepki göstererek, "ABD’deki bazı sahte medya kuruluşları, İran’a yönelik saldırılarımızın sonuçlarını sorguluyor" açıklamasını yaptı. Saldırının etkisine dikkat çeken Trump, "İsrail Atom Enerjisi Kurumu'nun açıklamasına göre, bu saldırılar İran’ın nükleer programını yıllarca geriye itti" dedi.

"FORDOW HEDEF ALINDI, B-2 PİLOTLARIMIZ GERİ DÖNDÜ"

ABD’nin askeri gücüne vurgu yapan Trump, "B-2 pilotlarımız Fordow tesisini başarıyla hedef aldı ve ABD’ye sağ salim geri döndü" dedi. Bölgedeki güç dengelerine dair değerlendirmesinde ise, "Amerikan gücünün büyük çaplı konuşlandırılması barışın yolunu açtı" ifadesini kullandı.

"İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI YENİDEN BAŞLAYABİLİR"

Ortadoğu’daki gelişmelere dair öngörülerini de paylaşan Trump, "İsrail ile İran arasında çatışmalar yeniden başlayabilir, belki çok yakında" dedi. Nükleer güvenlik konusunda ise, "İran, nükleer materyallere erişemeyecek" açıklamasında bulundu.

Trump, “İran’la önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Belki bir anlaşma imzalayacağız. Onlarla anlaşma yapıp yapmak umurumda değil” dedi.

"SAVAŞ SEKRETERİ" İFADESİ YENİDEN GÜNDEMDE

Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth’i tanıtırken dikkat çekici bir ifadeye imza attı. "Arkama bakarsanız, yanımda Savaş Sekreteri var. Evet, ben ona böyle diyorum çünkü bence bu daha doğru bir ifade" diyen Trump, ABD’de 1947’de kaldırılan "Savaş Sekreteri" unvanını yeniden gündeme getirdi.

PUTİN HAKKINDA KONUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasında geçen diyaloğa dair konuşan Trump,şu sözleri kaydetti:

“(Putin) Geçen gün ‘İran konusundan yardımcı olabilir miyim?’ dedi. ‘Rusya konusunda yardımcı olabilirsin’ dedim.”

“Kendisini yanlış yönlendirilmiş bir kişi olarak görüyorum. Bu durumu kolayca çözebileceğimi düşünüyorum. ‘Seninle anlaşmamı sağla’ dedim, bunu yapacağını düşünüyorum.”

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