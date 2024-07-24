Trump'a suikast girişiminde FBI itirafı! Saldırgan tam 11 dakika dron uçurmuş

Eski Başkan Donald Trump'ın suikast girişime uğramasının ardından anbean sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle'ın "Gizli Servis'in en büyük operasyonel başarısızlığı" diyerek istifa etmesinin ardından bu kez de FBI'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. FBI Direktörü Christopher Wray, saldırgan Thomas Matthew Crooks'un suikast girişimi öncesi tam 11 dakika bölgede dron uçurduğunu fakat bunun FBI radarına girmediğini duyurdu.

Eski Başkan Donald Trump'ın 13 Temmuz'da Pensilivanya'da miting esnasında suikast girişimine uğramasının ardından ABD'de yer yerinden oynadı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi ve Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifası ile sonuçlanan suikast girişiminde bir sıcak gelişme daha yaşandı.

FBI DİREKTÖRÜ AÇIKLAMA YAPTI!

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nde eski Başkan Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimine ilişkin yürütülen soruşturmaya dair soruları yanıtladı.

Wray, "Eski başkana yönelik suikast girişimi demokrasimize ve demokratik sürecimize yönelik bir saldırıydı ve hiçbir türden siyasi şiddete, özellikle de bu büyüklükte aşağılık bir hesaplaşmaya müsamaha göstermeyeceğiz ve göstermiyoruz" dedi.

"FBI'IN SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR'

FBI ajanlarının mitingde neler olduğunu öğrenmek için "yorulmadan" çalıştıklarını aktaran Wray, FBI'ın soruşturma boyunca tüm kaynakları kullandığını söyleyerek, "Altına bakılmadık taş bırakmayacağız. Saldırgan ölmüş olabilir ama FBI'ın soruşturması devam ediyor” dedi.

Saldırganın öldürülmeden önce 8 el ateş edip etmediği sorulan Wray, saldırganın bulunduğu çatıda sekiz mermi kovanı bulunduğunu ve saldırganın bir dronu olduğunu teyit etti.

ŞİFRELİ MESAJLAŞMA UYGULAMALARI BULUNDU

Şu anda saldırganın herhangi bir suç ortağına ulaşılamadığını ifade eden Wray, saldırganın evinde 1 ve aracında 2 patlayıcı cihaz ve telefonunda şifreli mesajlaşma uygulamaları bulunduğunu açıkladı.

Wray, saldırganın telefonuna girmeyi başardıklarını aktardı. Patlayıcıların uzaktan patlatılmalarını sağlayabilecek alıcılara sahip olduğunu söyleyen Wray, saldırganın kendisinde de bir verici olduğunu belirtti.

TAM 11 DAKİKA DRON UÇURMUŞ

Wray, saldırganın olay günü yerel saatle 15.50 ya da 16.00 sularında mitingden 2 saat önce miting alanında sahnenin 200 metre ötesinde dron uçurduğunu belirterek, dronun yaklaşık 11 dakika boyunca havada olduğunu ifade etti.

FBI'ın saldırganın dronun uçuş rotasını tersine mühendislikle belirlediğini söyleyen Wray, saldırganın dron ile çektiği görüntülerin incelendiğini açıkladı.

FBI'IN RADARINA GİRMEMİŞ

Wray, FBI ajanların saldırganın evinde yaptıkları aramada 14 silah bulduğunu söyleyerek, "Suikast girişiminde kullandığı silah, yasal olarak satın alınan AR tarzı bir tüfekti. Anladığım kadarıyla onu ilk satın alan kişi olan babasından satın aldı. Yine yasal olarak” dedi.

Wray, silahlı saldırganın suikast girişiminden önce FBI'ın radarında olmadığını söyleyerek, saldırgan hakkında FBI veri tabanında bilgi olmadığını ifade etti.

SALDIRI HENÜZ ÇÖZÜLEMEDİ

Wray, "Henüz saldırganın neden saldırdığına dair net bir resme sahip değiliz" dedi. Wray, saldırganın kullandığı silahın katlanabilir dipçikli olduğunu ve bu nedenle ateş etmeden önce silahlı olduğunun fark edilmediğini belirtti.

Wray, FBI'ın saldırganı henüz onu silahla dolaşırken gören herhangi bir tanık bulamadığını söyledi.

SALDIRGAN KENNEDY SUİKASTINI ARAŞTIRMIŞ

Saldırganın 6 Temmuz'da 1963'te eski Başkan John F. Kennedy'ye suikast düzenleyen Lee Harvey Oswald'ın Kennedy'den ne kadar uzakta olduğunu araştırdığını belirten Wray, şunları söyledi:

"Bu, onun ruh hali açısından açıkça önemli olan bir arama."

ABD GİZLİ SERVİSİ DİREKTÖRÜ İSTİFA ETTİ

ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, 23 tEMMUZ'DA eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili tüm sorumluluğu aldığını ve suikast girişiminin "Gizli Servis'in en büyük operasyonel başarısızlığı" olduğunu söylemesinin ardından istifa etti.

Açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni direktör atayacağı bilgisi yer aldı.

TRUMP'A SİLAHLI SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz 2024 tarihinde Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralandı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.