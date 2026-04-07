ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran’daki pilotu ele verdiler, hapse girecekler" diyerek hedef aldığı sızıntının adresi belli oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen gazeteci Amit Segal, "İlk kez burada yayınlandı" dediği o kritik bilgiyi, Trump’ın "Hapse atacağız" tehdidinden sonra apar topar sildi.

ABD uçağının düşürülmesinin ardından bir pilotun kurtarıldığı, diğerinin ise hala arandığı bilgisini sızdıran ismin, İsrail’in ünlü Kanal 12 muhabiri Amit Segal olduğu öne sürüldü.

Trump’ın "Ulusal güvenlik meselesi, o sızdıranı bulacağız" çıkışıyla panikleyen İsrailli gazeteci, Telegram hesabındaki "başarı" etiketlerini temizlemeye başladı.

"YA TESLİM ET YA HAPSE GİR!"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da düşen uçakla ilgili gizli bilgilerin basına sızması üzerine bir uyarı yayınlamıştı.

"Bir pilotu bulduğumuzu, diğerini aradığımızı sızdıranlar İranlılara istihbarat sağladı. O sızdıran kişiyi bulmak için yoğun çalışıyoruz. Medya kuruluşuna gidip 'Ya sızdıranı teslim et ya da hapse gir' diyeceğiz" diyen Trump, paylaşımı yapan gazeteciye adeta savaş açtı.

NETANYAHU’NUN YAKININDAKİ İSİM Mİ SIZDIRDI?

İsrail ve ABD basınında, bu hayati bilgiyi dünyayla paylaşan ilk kişinin Netanyahu’nun "kara kutusu" olarak adlandırılan Amit Segal olduğu iddia edildi.

Haberin bizzat İsrail kabinesi tarafından Segal’e sızdırılmış olabileceği yönündeki yorumlar, Washington-Kudüs hattında "köstebek" krizini tetikledi.

Segal, Trump’ın tehdidinin ardından "İlk kez burada yayınlandı" notunu silse de, dünya basını o anları saniye saniye kaydetti.

PANİKLEYEN GAZETECİDEN YALANLAMA: "BEN DEĞİLDİM!"

Hakkındaki iddiaların büyümesi üzerine sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Amit Segal, Newsweek ve New York Post gibi devleri suçladı.

