Fenerbahçe Beko'nun 38 yaşındaki Fransız oyuncu kurucusu Nando De Colo, sezon sonunda kariyerine son vereceğini açıkladı.

"BU BENİM SON SEZONUM OLACAK"

Emeklilik kararını ülkesinin basınına yaptığı açıklamayla duyuran De Colo, "Avrupa Ligi'ni kazanırsak emekli olacağım demedim ama dürüst olmak gerekirse bu benim son sezonum olacak. Bunu bir süredir düşünüyordum. Yılın başından beri bunun son sezonum olacağı aklımın bir köşesindeydi." diye konuştu.

KARİYERİNDE 2 EUROLEAGUE ZAFERİ VAR

De Colo, Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Cholet, Valencia, San Antonio Spurs, Toronto Raptors, CSKA Moskova ve ASVEL'de görev yaptı.

Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova formasıyla 2016 ve 2019 yıllarında şampiyonluk yaşayan Fransız yıldız, birer defa normal sezon ve Final Four'un en değerli oyuncusu seçildi.

FENERBAHÇE'DE 3 KUPA ZAFERİ

İlk olarak 2019-2022 yıllarında Fenerbahçe Beko'da oynayan De Colo, ocak ayında ikinci kez takıma dahil oldu ve sarı lacivertlilerde 2 Türkiye Kupası ve bir lig şampiyonluğu yaşadı.

