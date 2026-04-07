Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu için dikkat çeken bir karar almaya hazırlanıyor. Kulüplerin taleplerini dinleyen TFF'nin, daha önceden duyurulan kararda önemli bir değişikliğe gideceği iddia edildi.

Süper Lig kulüpleri, 2025-2026 sezonunda 28 kişilik A takım listelerine 2'si 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmak üzere 14 yabancı futbolcu yazabiliyordu. 2026-2027 sezonunda bu kuralın, 14 yabancının en az 4'ünün 01.01.2004 doğumlu olması şeklinde uygulanacağı duyurulmuştu.

İbrahim Hacıosmanoğlu

YABANCI KURALI KARARI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; kulüplerin taleplerini dinleyen İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralında değişikliğe gidecek. Gelecek sezon 14 yabancının 2'sinin 01.01.2004 sonrasında doğmuş olması şartının aranacağı öne sürüldü.

TFF'nin yabancı kuralındaki dikakt çeken değişiklik için nihai kararı aldığı ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı ifade edildi.

