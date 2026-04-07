Kulüpler istedi, TFF kararını verdi: Yeni sezon "yabancı kuralı" yine değişiyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu için dikkat çeken bir karar almaya hazırlanıyor. Kulüplerin taleplerini dinleyen TFF'nin, daha önceden duyurulan kararda önemli bir değişikliğe gideceği iddia edildi.
- İddiaya göre; 2026-2027 sezonu için 14 yabancı futbolcunun 2'sinin 01.01.2004 sonrasında doğmuş olması şartı aranacak.
- Daha önce duyurulan karar, 14 yabancının en az 4'ünün 01.01.2004 doğumlu olması şeklindeydi.
- TFF'nin, yabancı kuralındaki değişikliğe ilişkin nihai kararı aldığı ve resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağı öğrenildi.
Süper Lig kulüpleri, 2025-2026 sezonunda 28 kişilik A takım listelerine 2'si 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmak üzere 14 yabancı futbolcu yazabiliyordu. 2026-2027 sezonunda bu kuralın, 14 yabancının en az 4'ünün 01.01.2004 doğumlu olması şeklinde uygulanacağı duyurulmuştu.
YABANCI KURALI KARARI
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; kulüplerin taleplerini dinleyen İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralında değişikliğe gidecek. Gelecek sezon 14 yabancının 2'sinin 01.01.2004 sonrasında doğmuş olması şartının aranacağı öne sürüldü.
