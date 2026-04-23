Dün İran’la ateşkesi süresiz uzatan ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Hürmüz'e mayın döşeyen gemilerin vurulacağını belirten Trump, "Orduya 'vur' emri verdim" ifadelerinde bulundu. Bu talimatın ardından bir açıklama daha yapan ABD Başkanı, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü tamamen bizde. ABD Donanması'nın onayı olmadan hiçbir gemi giremez veya çıkamaz." dedi.

"ORDUYA VUR EMRİ VERDİM"

ABD Başkanı Trump, “Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekneyi, küçük tekneler bile olsa (Donanma gemilerinin HEPSİ, 159 tanesi, denizin dibinde!), vurup imha etme emri verdim. Hiç tereddüt edilmeyecek. Ayrıca, mayın temizleme gemilerimiz şu anda boğazı temizliyor. Bu faaliyetin üç katına çıkarılarak devam etmesini emrediyorum! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.” ifadelerinde bulundu.

"HÜRMÜZ'ÜN KONTROLÜ TAMAMEN BİZDE"

Söz konusu talimatın ardından bir paylaşım daha yapan ABD Başkanı, "İran, liderlerinin kim olduğunu anlamakta çok zorlanıyor! Gerçekten bilmiyorlar! Savaş alanında çok kötü yenilgiler alan "sertlik yanlıları" ile hiç de ılımlı olmayan (ama saygı kazanan!) "ılımlılar" arasındaki iç çekişme, ÇILGINLIK! Hürmüz Boğazı'nın kontrolü tamamen bizde. Amerika Birleşik Devletleri Donanması'nın onayı olmadan hiçbir gemi giremez veya çıkamaz. İran bir anlaşma yapana kadar boğaz "sıkıca kapatılmış" durumda!!! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. " ifadelerinde bulundu.

ATEŞKESİN UZATILMASI KARARINI ALMIŞTI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı. ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.

Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim, dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım." ​​​​​​​​​​​​​

'MAYINLARIN TEMİZLENMESİ 6 AY SÜREBİLİR' İDDİASI

Öte yandan, ABD medyasında Hürmüz Boğazı'na yerleştirilen 20 ya da daha fazla mayının tamamen temizlenmesinin 6 ay sürebileceği, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş sona ermeden bu işlemin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu iddia edilmişti.

