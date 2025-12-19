ABD Başkanı Donald Trump’a yakın arabulucu ve siyasi danışman Bishara Bahbah, ateşkes sürecinin ikinci aşamasında Türkiye’nin kilit rol üstleneceğini açıkladı. Bahbah, Washington’un uluslararası istikrar gücü içinde Türk askerinin yer almasını desteklediğini belirtirken, bu yaklaşımın ABD yönetimi tarafından da benimsendiğini söyledi.

ABD, Katar, Türkiye ve Mısır, Gazze’deki İsrail katliamını sona erdirmeye yönelik görüşmeler için bugün Miami’de bir araya geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ev sahipliğinde yapılacak toplantı, anlaşmanın ikinci aşaması için bugüne kadar ABD’de düzenlenen en üst düzey temas olacak.

ABD Başkanı Donald Trump’a yakın arabulucu ve siyasi danışman Bishara Bahbah, ateşkes sürecinin ikinci aşamasında Türkiye’nin kilit rol üstleneceğini açıkladı

TRUMP’IN DANIŞMANI SAHADA

Beyaz Saray’a yakın kaynaklara göre Witkoff, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile görüşecek.

Görüşmelerde İsrail’in süreci yavaşlatan tutumunun masaya yatırılması ve tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi için yeni adımların belirlenmesi hedefleniyor.

ABD’YE GÖRE TIKANMA NOKTASI

ABD ve arabulucu ülkeler, Gazze anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının bilinçli şekilde ağırdan alındığı görüşünde.

Mevcut statükonun korunmasından İsrail’in çıkar sağladığı değerlendirmesi yapılıyor. Miami’deki toplantının temel amacı, bu tabloyu değiştirecek somut bir yol haritası oluşturmak.

Trump’tan Orta Doğu hamlesi! Türkiye detayı şaşırttı

GAZZE ANLAŞMASININ İKİNCİ AŞAMASI

Mevcut anlaşmaya göre Hamas’ın Gazze’yi terk etmesi, Uluslararası İstikrar Gücü’nün konuşlandırılmasını kabul etmesi ve tüneller ile askeri altyapının devre dışı bırakılması sürecini başlatması gerekiyor.

İsrail tarafının ise Rafah Sınır Kapısı’nı Mısır ile karşılıklı olarak açması ve ikinci aşamaya geçmesi de öngörülmekte. Bu aşamada İsrail ordusunun daha fazla geri çekilmesi, uluslararası gücün sahaya inmesi ve Gazze’de Filistinli teknokratlardan oluşan bir yönetimin kurulması planlanıyor.

Trump’tan Orta Doğu hamlesi! Türkiye detayı şaşırttı

TÜRKİYE İÇİN KİLİT ROL

Trump yönetimine yakın arabulucu ve siyasi danışman Bishara Bahbah, Washington’un uluslararası istikrar gücü içinde Türk askerinin yer almasını desteklediğini açıkladı.

Bahbah, Türkiye’nin istikrar sağlama kapasitesi bakımından en yetkin aktör olarak görüldüğünü söyledi. ABD’nin, Trump ile Netanyahu arasında yapılacak görüşmede ikinci aşamanın başlatılması ve Türkiye’nin rolünün netleşmesi için baskı yapacağı ifade edildi.

TRUMP’TAN NETANYAHU’YA MESAJ

Beyaz Saray, hafta sonu İsrail’in Hamas’ın üst düzey bir askeri komutanını hedef almasının ateşkesi ihlal ettiği mesajını Netanyahu’ya iletti.

Trump’ın son telefon görüşmesinde Netanyahu’ya Gazze konusunda daha iyi bir ortak olması gerektiğini söylediği, ay sonunda Mar-a-Lago’da yüz yüze bir görüşmenin planlandığı iletildi.

TÜRK ASKERİ İÇİN WASHİNGTON DESTEĞİ

Bahbah’a göre Türkiye, Hamas’a en yakın ülke konumunda bulunuyor ve silah dosyasında anlaşma zemini oluşturabilecek kapasiteye sahip. Bu durumun diğer ülkeler açısından zorlayıcı olduğu belirtilirken, Türk askerinin Gazze’de bulunmasının daha güçlü bir istikrar sağlayacağı görüşü Washington tarafından da paylaşılıyor.

İsrail’in bazı şartlar öne sürmeye çalışabileceği ancak ABD baskısının belirleyici olacağı ifade edildi.

ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ PLANI

Doha’da yapılan son toplantılarda, uluslararası gücün komuta yapısı, konuşlanacağı bölgeler ve finansman modeli ele alındı. Gücün komutasının ABD’li bir general tarafından üstlenmesi önerisi gündeme gelirken, katılımcı ülkelerin çoğunluğu silahsızlandırma görevini üstlenmek istemiyor. Planın temel hedefi, siviller ile İsrail güçleri arasında tampon bir yapı oluşturmak ve İsrail’in Gazze’den kademeli çekilmesini sağlamak olarak şekilleniyor.

OCAK AYI HEDEFİ

Trump yönetimi, Gazze Barış Konseyi’nin kurulması, uluslararası gücün konuşlandırılması ve Filistinli teknokrat hükümetin ilanı için hazırlıklarını sürdürüyor.

İkinci aşamanın ocak ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor.

Trump’ın bu sürecin başarısız olmasına izin vermeyeceği ve süreci doğrudan yönlendireceği öne sürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası