Türkiye karşıtı eski Avusturya Başbakanı Kurz hapis cezasına çarptırıldı

Avusturya'da bir mahkeme, eski Başbakan Sebastian Kurz'u yalan ifade vermekten suçlu buldu. Kurz, 8 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Başkanı Michael Radasztics, karar duruşmasında yaptığı açıklamada, "Sebastian Kurz parlamento soruşturmasında yalan ifade vermekten suçlu bulundu" dedi.

Kurz'un, Ibiza skandalı olarak bilinen bir yolsuzluk vakasıyla ilgili parlamento soruşturmasında yalan beyanda bulunduğu tespit edildi. Kurz, soruşturma sırasında, Ibiza adasında bir Rus oligarkla görüştüğünü ve ona devlet ihaleleri karşılığında medya desteği teklif ettiğini inkar etmişti.

Ancak mahkeme, Kurz'un bu görüşmeyi gerçekleştirdiğine ve yalan beyanda bulunduğuna dair yeterli delil olduğuna karar verdi.

Kurz'a verilen 8 ay ertelenmiş hapis cezası, 5 yıl boyunca denetimli serbestlik anlamına geliyor. Bu süre zarfında Kurz herhangi bir suç işlemezse cezası uygulanmayacak.

KURZ, TÜRKİYE KARŞITLIĞIYLA TANINIYORDU

Avusturya'nın son 10 yılında etkili siyasi bir figür olan Kurz, özellikle 2017 ve 2019'da yapılan seçimlerde aşırı sağcı oy potansiyelini elde edebilmek için Türkiye, İslam ve göçmen karşıtlığı kartını kullanarak başarılı olmuş, iki dönem başbakanlık yapmıştı.