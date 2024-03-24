Ukrayna'dan Sivastopol'e bombardıman! Rus askeri noktaları art arda vuruldu

Ukrayna, Rusya'nın yasa dışı şekilde ilhak ettiği Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol’de Rus askeri noktalarını füzelerle vurdu. Rusya'dan gelen açıklamada füzelerin düşürüldüğü kaydedildi.

Rusya'nın, Batı ile NATO'nun kendi sınırlarına yaklaşacağı ve Rusça konuşanları koruma gerekçesiyle başlattığı Ukrayna'daki savaşta 2 yıl geride kaldı.

Rusya'nın başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesine saldırıları devam ederken Ukrayna da, yasa dışı şekilde ilhak edilen Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol'ü bombaladı, Rus askeri noktaları füzelerle vuruldu.

Rusya ise Sivastopol'e atılan Ukrayna füzelerini geri püskürttüğünü açıkladı. Sivastopol Valisi Mikhail Razvozhayev Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "İlk bilgilere göre 10'dan fazla füze düşürüldü" dedi.

Öte yandan Rusya, Kırım Yarımadası'nın 2014 yılında yasa dışı bir şekilde ilhak etmişti.