Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Ukrayna'dan Sivastopol'e bombardıman! Rus askeri noktaları art arda vuruldu

Ukrayna'dan Sivastopol'e bombardıman! Rus askeri noktaları art arda vuruldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, AFP
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, AFP

Ukrayna, Rusya'nın yasa dışı şekilde ilhak ettiği Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol’de Rus askeri noktalarını füzelerle vurdu. Rusya'dan gelen açıklamada füzelerin düşürüldüğü kaydedildi.

Rusya'nın, Batı ile NATO'nun kendi sınırlarına yaklaşacağı ve Rusça konuşanları koruma gerekçesiyle başlattığı Ukrayna'daki savaşta 2 yıl geride kaldı.

Rusya'nın başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesine saldırıları devam ederken Ukrayna da, yasa dışı şekilde ilhak edilen Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol'ü bombaladı, Rus askeri noktaları füzelerle vuruldu.

Rusya ise Sivastopol'e atılan Ukrayna füzelerini geri püskürttüğünü açıkladı. Sivastopol Valisi Mikhail Razvozhayev Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "İlk bilgilere göre 10'dan fazla füze düşürüldü" dedi.

Öte yandan Rusya, Kırım Yarımadası'nın 2014 yılında yasa dışı bir şekilde ilhak etmişti.

 

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi, AFP
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Papua Yeni Gine'de 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi - DünyaPapua Yeni Gine'de 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiİsrail'in 'açlık silahı' vatandaşlarını vurmaya başladı: Bir Yahudi esir açlıktan öldü - DünyaKassam Tugayları duyurdu: Bir Yahudi esir öldü15 yaşındaki Müslüman genç Moskova saldırısında 100 kişiyi kurtardı - DünyaMoskova saldırısında 100 kişiyi kurtardıABD ile PKK bu kez Nevruz'da kol kola! Teröristlere anma töreninin ardından yeni skandal - DünyaABD ile PKK bu kez Nevruz'da kol kola!Moskova saldırısında "Türkiye" detayı! Saldırganların ifadesi ortaya çıktı - DünyaMoskova saldırısında 'Türkiye' detayıKandilli duyurdu: Bulgaristan'da 3.2'lik deprem - DünyaKandilli duyurdu: Komşuda korkutan depremPutin'den saldırının ardından ilk açıklama! 24 Mart milli yas ilan edildi - DünyaPutin'den saldırının ardından ilk açıklama!Hepsi yakalandı! İşte Moskova'yı kan gölüne çeviren saldırganların gözaltı anları - Dünyaİşte Moskova'daki teröristlerin gözaltı anları!Filipinler ve Çin arasında sıcak temas! Tazyikli su sıkılan gemi hasar gördü - Dünyaİki ülke arasında sıcak temas! Tazyikli suyla sıkıştırdılarKanser olduğunu duyuran Galler Prensesi'ne destek yağdı: Majesteleri Kate ile gurur duyuyor - DünyaKanser olduğunu duyuran Galler Prensesi'ne destek yağdı
Sonraki Haber Yükleniyor...