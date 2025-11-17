Uzunluğu 150 metre, boyu 10 metreyi aştı! İngilterede skandal görüntü İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde yer alan Kidlington kasabası yakınlarındaki bir araziye yüzlerce ton kaçak atık döküldü. Uzunluğu 150 metreyi bulan, yüksekliği ise 10 metreyi aşan atıklarla ilgili Bölgenin Liberal Demokratlar Partisi Milletvekili Calum Miller, çöp yığınını temizlemenin, belediye meclisinin yıllık bütçesinin tamamından daha pahalıya mal olabileceğini söyledi.



Uzunluğu 150 metre, boyu 10 metreyi aştı! İngilterede skandal görüntü Kidlington yakınlarındaki Cherwell Nehri yanında yer alan bir taşkın yatağında, 150 metrelik alanda kaçak atık dökülmüş olduğu belirlendi. Görüntüler, 10 metreyi aşan dev çöp yığınının oluşturduğu çevresel felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Uzunluğu 150 metre, boyu 10 metreyi aştı! İngilterede skandal görüntü Bölge halkı çevre kirliliği ve su kaynaklarının zarar görmesinden endişe ederken, atığın kaldırılmasının yerel yönetim için yüksek maliyet oluşturacağı değerlendiriliyor.

Uzunluğu 150 metre, boyu 10 metreyi aştı! İngilterede skandal görüntü "TEMİZLEMEK YILLIK BÜTÇEDEN DAHA PAHALIYA MAL OLABİLİR" Bölgenin Liberal Demokratlar Partisi Milletvekili Calum Miller, konuya ilişkin yaptığı açıklamada çöp yığınını temizlemenin, belediye meclisinin yıllık bütçesinin tamamından daha pahalıya mal olabileceğini söyledi.

Uzunluğu 150 metre, boyu 10 metreyi aştı! İngilterede skandal görüntü Miller, "Suçlular, seçim bölgemde Cherwell Nehri'ne bitişik bir taşkın yatağına yüzlerce ton ağırlığında yasa dışı atık yığını döktü. Çevre Ajansı, yaptırım için sınırlı kaynağı olduğunu söyledi." ifadesini kullandı.

Uzunluğu 150 metre, boyu 10 metreyi aştı! İngilterede skandal görüntü İNGİLTERE YASA DIŞI ÇÖP SORUNUYLA UĞRAŞIYOR İngiltere'de yasa dışı çöp dökme, ülkenin bazı bölgelerinde ciddi bir sorun olmaya devam ediyor.

Uzunluğu 150 metre, boyu 10 metreyi aştı! İngilterede skandal görüntü Belediyeler ve çevre kurumları ise bu durumu izlemek, alanları temizlemek ve sorumluları cezalandırmak için çeşitli önlemler almaya çalışıyor.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası