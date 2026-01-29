YPG'nin terör üssü: Dağın altına yer altı şehri yapmışlar
Terör örgütü YPG’nin Ayn el-Arab’a bağlı Sırrin beldesinde bir dağın altına inşa ettiği, tünellerle birbirine bağlı üç katlı “yer altı şehri” ortaya çıkarıldı.
- YPG'nin Ayn el-Arab bölgesindeki Sırrin beldesinde, bir dağın altına inşa ettiği "yer altı şehri" keşfedildi.
- Üç katlı tünel sisteminde çok sayıda mühimmat ve belge ele geçirildi.
- Tünellerin bazı bölümleri araç geçişine uygun genişlikte olup, elektrik ve su şebekesine sahiptir.
- Yer altı şehrinde sinema salonu, amfi ve fırın gibi yaşam alanları da bulunuyor.
- Yapının örgüt için önemli bir komuta ve strateji merkezi olduğu belirlendi.
- Bölge Suriye ordusunun kontrolüne geçti ve güvenlik önlemleri alındı.
Terör örgütü YPG’nin Ayn el-Arab bölgesine bağlı Sırrin beldesindeki bir dağın altına inşa ettiği ve çok sayıda tünellerle birbirine bağlanan “yer altı şehri” ortaya çıkarıldı.
Üç kat olarak inşa edilen bu tünellerin içerisinde terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve döküman ele geçirildi. Yer altı şehrini andıran tünellerin bazı yerlerinin, araba veya kamyonetlerin rahatça girebileceği büyüklük ve genişlikte inşa edilmesi dikkati çekti.
Elektrik ve su şebekesi hatlarının da çekildiği birbirine bağlı tüneller âdeta labirenti andırıyor. Örgüt sembolleri ve afişlerinin yer aldığı “yer altı şehri” içerisinde sinema salonu, amfi ve fırın da yer alıyor.
Tünelin, teröristlerin “komuta merkezi” ve örgüt için önemli strateji merkezlerinden biri olduğu kaydedildi.
Suriye ordusunun hakimiyeti sağladığı tünellerde güvenlik önlemlerini alındığı ve örgütün döşediği mayınların temizlendiği kaydedildi.