Terör örgütü YPG'nin Ayn el-Arab'a bağlı Sırrin beldesinde bir dağın altına inşa ettiği, tünellerle birbirine bağlı üç katlı "yer altı şehri" ortaya çıkarıldı.

Terör örgütü YPG’nin Ayn el-Arab bölgesine bağlı Sırrin beldesindeki bir dağın altına inşa ettiği ve çok sayıda tünellerle birbirine bağlanan “yer altı şehri” ortaya çıkarıldı.

Üç kat olarak inşa edilen bu tünellerin içerisinde terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve döküman ele geçirildi. Yer altı şehrini andıran tünellerin bazı yerlerinin, araba veya kamyonetlerin rahatça girebileceği büyüklük ve genişlikte inşa edilmesi dikkati çekti.

Elektrik ve su şebekesi hatlarının da çekildiği birbirine bağlı tüneller âdeta labirenti andırıyor. Örgüt sembolleri ve afişlerinin yer aldığı “yer altı şehri” içerisinde sinema salonu, amfi ve fırın da yer alıyor.

Tünelin, teröristlerin “komuta merkezi” ve örgüt için önemli strateji merkezlerinden biri olduğu kaydedildi.

Suriye ordusunun hakimiyeti sağladığı tünellerde güvenlik önlemlerini alındığı ve örgütün döşediği mayınların temizlendiği kaydedildi.

