Türkiye destekli Suriye ordusunun demir yumruğu terör yuvalarını ezerken yankısı Tel Aviv’den geldi. Eski Başbakan Yardımcısı Yaalon “Türkiye karşısında şansımız yok” itirafında bulundu.

İsrail cephesinde gündem: Türkiye... İsrail’in güvenliği için bölücü terör örgütünün hamiliğine soyunan ve “Kürdistan” hayalleri kurduğunu sık sık kamuoyuna ilan eden eski İsrail Başbakan Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Moşe Yaalon, yaptığı son açıklamalarda Türkiye’nin bölgedeki sarsılmaz gücü karşısında yaşadıkları çaresizliği dile getirdi.

İsrailli Yaalon, Ortadoğu’daki dengeler söz konusu olduğunda Türkiye ve Katar’ın ağırlığına dikkat çekerek “Mesele güç, para ve itibar olduğunda, Kürtlerin (terör örgütü PKK/ YPG unsurlarının) Türkiye ve Katar karşısında hiçbir şansı yoktur” ifadesini kullandı.

Yaalon, bu durumun İsrail için de geçerli olduğunu belirterek, Türkiye ve Katar karşısında İsrail’in de şansının kalmadığını itiraf etti.

DEVRE DIŞI KALDIK

İsrail’in önde gelen yayın organlarından Jerusalem Post da Gazze’deki barış sürecinin ikinci aşamasında Tel Aviv yönetiminin tamamen devre dışı kalmasını manşetine taşıdı. Netanyahu hükûmetinin ‘stratejik bir başarısızlık’ yaşadığını vurgulayan gazete, Türkiye ve Katar’ın sürecin merkezinde yer almasını “İsrail’in korkulu rüyası gerçek oldu” şeklinde yorumladı.

Analizde, “Tren istasyondan kalktı, İsrail ise sadece arkadan el sallıyor” ifadeleri dikkat çekti.

Haberde, İsrail’in egemenlik iddialarının yerle bir olduğu bir diğer konu olarak Refah Sınır Kapısı’nın durumu gösterildi. Mısır’dan Gazze’ye geçişlerin açılması kararının İsrail’e danışılmadan alındığı, Tel Aviv yönetimine sadece “bilgi verildiği” ortaya çıktı.

