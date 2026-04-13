ABD-İran müzakerelerinde sonuç alınamaması ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, Avrupa’da akaryakıt piyasasını hareketlendirdi. Belçika’da açıklanan yeni zam kararı sonrası vatandaşlar istasyonlara akın ederken, birçok noktada uzun kuyruklar oluştu.

ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalması ve Orta Doğu’daki gerilimin yeniden tırmanması, küresel enerji piyasalarında dalgalanmaya yol açtı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle Avrupa’da akaryakıt fiyatları yeniden artış trendine girdi.

İSTASYONLARA AKIN ETTİLER

Belçika’da son haftalarda yaşanan kısa süreli fiyat düşüşü yerini yeniden yükselişe bırakırken, ülke yetkilileri akaryakıt tavan fiyatlarında artışa gidileceğini duyurdu. Kararın açıklanmasının ardından vatandaşlar, zam öncesi yakıt almak için akaryakıt istasyonlarına akın etti.

Birçok istasyonda uzun araç kuyrukları oluşurken, bazı noktalarda yoğun talep nedeniyle akaryakıt stoklarının tükendiği bildirildi. Zam öncesi panik alımlar dikkat çekerken, sürücüler depolarını doldurmak için gece saatlerinden itibaren istasyonlarda beklemeye başladı.

GECE YARISINDAN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE

Yeni düzenlemeye göre dizel litre fiyatının 2,22 euroyu aşması, benzin fiyatlarının ise yaklaşık 1,89 euro seviyesine çıkması bekleniyor. Söz konusu fiyat artışlarının gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı.

Enerji piyasasındaki dalgalanmanın devam etmesi halinde, Avrupa genelinde akaryakıt fiyatlarının seyrine ilişkin endişelerin artabileceği değerlendiriliyor.

