Zelenskiy'den çarpıcı Orta Doğu yorumu: Savaş petrol fiyatlarını artırarak Rusya'yı güçlendiriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Sumi ve Donetsk bölgelerindeki saldırılarını durdurduklarını belirterek, yerli balistik füze üretimine hazırlandıklarını açıkladı. Orta Doğu'daki İran-İsrail geriliminin petrol fiyatlarını artırarak Rusya'yı güçlendirdiğini ve Ukrayna'ya yönelik ABD askeri yardımlarının azalmasına yol açtığını ifade etti.

Orta Doğu'da gerginlik zirve yaptı, İran ve İsrail, karşılıklı misillemelerde bulunuyor,.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Konuşmasında, ülkesinde devam eden savaşla ilgili gelişmelere değinen Zelenskiy, Sumi bölgesindeki çatışmalar konusunda bilgi verdi.

Rus ordusunun, Rusya-Ukrayna sınırına yakın Sumi bölgesinin 7 kilometre derinliğine kadar saldırılarını sürdürdüğünü, bu yönde Rusların ilerleyişini durdurduklarını belirten Zelenskiy, "Önemli olan, orada 53 bin Rus (asker) var. Oradaki çatışmalar sınır boyunca sürüyor. Düşmanın orada durdurulduğunu anlamanızı istiyorum." dedi.

Zelenskiy ayrıca Donetsk bölgesindeki Konstantinivka şehri yönünde de ağır çatışmaların yaşandığını aktardı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, aynı zamanda yerli balistik füzelerin seri üretimine hazırlık yaptıklarını ifade etti.

"BU SİSTEMİ HENÜZ UKRAYNA TOPRAKLARINDA GÖRMEDİK"

Zelenskiy, İsrail'in Ukrayna'ya gönderdiği söylenen Patriot hava savunma sistemine ilişkin son dönemlerde ortaya çıkan iddialar hakkında da konuştu.

Söz konusu bir adet sistemin, Ukrayna'ya iletilmek üzere İsrail tarafından bakım için önce ABD'ye gönderildiğini aktaran Zelenskiy, "Bu sistemi henüz Ukrayna topraklarında görmedik." dedi.

Ukrayna'nın ihtiyacı duyduğu silahları satın almak için bir liste oluşturduklarını ve ABD'de ilgili şirketlerle temas halinde olduklarını kaydeden Zelenskiy, bu konuda nihai kararın iki ülkenin liderleri arasında verileceğini belirtti.

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ

Zelenskiy, İstanbul'da 2 Haziran'da yapılan müzakerelerde Rusya ile varılan anlaşmalar kapsamında esir takası ve cenaze değişiminin sürdüğünü bildirdi.

Esir takası sürecinin 20 veya 21 Haziran'a kadar sürebileceğini kaydeden Zelenskiy, ancak ondan sonra müzakerelerde yeni adımların atılmasının mümkün olabileceğini belirtti.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve İstanbul'da Ukrayna ile doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy arasında görüşmelerin yapıldığını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

Sahip olduğum bilgiye göre Savunma Bakanı'mız, Rus grubunun temsilcisi Medinskiy ile bu değişimler konusunda temas halinde. Anlaşmaya göre değişimler tamamlanacak ve taraflar bir sonraki adımı görüşecek.

Zelenskiy ayrıca, ateşkesin sağlanması yönünde Rusya'nın Ukrayna tarafına İstanbul'da ilettiği memorandumun aslında bir ültimatom olduğunu söyledi.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER

Zelenskiy, konuşmasında İsrail ile İran arasındaki gelişmelere değinerek, Orta Doğu'daki gerginliğin Ukrayna için de olumsuz sonuçlara neden olabileceğini söyledi.

İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar nedeni ile petrol fiyatlarının arttığını kaydeden Zelenskiy, bu durumdan Rusya'nın faydalanacağını savunarak, "Bu durumun bize gerçekten faydası yok." dedi.

Zelenskiy konuşmasında, "Ruslar petrol ihracatından elde edilen büyük gelirler nedeniyle güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca ABD'nin İsrail'e verdiği silah desteğinden dolayı Ukrayna'ya yönelik yardımların azaldığını da ifade eden Zelenskiy şunları kaydetti: