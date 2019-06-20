Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Organizasyona, ünlü sanatçılar Serdar Ortaç, Yılmaz Morgül, Ahmet Selçuk İlkan, Ferman Toprak, Umut Akyürek, Şebnem Schaefer, ünlü modacı İvana Sert ve iş dünyasının yanı sıra, sanat, spor ve medya camiasından birçok isim katıldı. Renkli görüntülere sahne olan gecede, İhlas Medya Grubu 3 ödüle layık görüldü. “Yılın Polis Muhabiri” seçilen İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Doğan Can Cesur aynı zamanda “Yılın En İyi Haber Ajansı” seçilen İHA’nın da ödülünü birlikte aldı. TGRT Haber Spikeri Alper Altun ise, “Yılın Erkek Haber Spikeri” ödülüne layık görüldü.