Organizasyona, ünlü sanatçılar Serdar Ortaç, Yılmaz Morgül, Ahmet Selçuk İlkan, Ferman Toprak, Umut Akyürek, Şebnem Schaefer, ünlü modacı İvana Sert ve iş dünyasının yanı sıra, sanat, spor ve medya camiasından birçok isim katıldı. Renkli görüntülere sahne olan gecede, İhlas Medya Grubu 3 ödüle layık görüldü. “Yılın Polis Muhabiri” seçilen İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Doğan Can Cesur aynı zamanda “Yılın En İyi Haber Ajansı” seçilen İHA’nın da ödülünü birlikte aldı. TGRT Haber Spikeri Alper Altun ise, “Yılın Erkek Haber Spikeri” ödülüne layık görüldü.
İhlas Medya Grubuna 3 ödül birden
20.06.2019 - 06:52 | Son Güncelleme: 20.06.2019 - 06:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Down sendromlu bireyler için farkındalık oluşturmak maksadıyla organize edilen, sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı 2019 Altın Bosphorus Ödülleri sahiplerini buldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : alper altun,doğan can cesur,
631942 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/631942.aspx
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