Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri FB şifresiz izle, Kayseri Fenerbahçe canlı izle, Kayserispor Fenerbahçe maçı şifresiz kanallar, Kayserispor FB maçı ilk 11'ler, Kayserispor Fenerbahçe bein sports izle, Kayseri Fener bein sports şifresiz... Süper Lig'in 10. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin son sırasında bulunan Kayserispor, zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ersun Yanal'ın öğrencileri, önemli deplasmandan üç puan ile dönerek zirveyi ele geçirip avantaj elde etmek istiyor. 47. kez karşı karşıya gelecek olan iki ekibin karşılaşmasını Arda Kardeşler yönetecek. Peki Kayseri FB maçı şifresiz, Kayseri Fenerbahçe maçı şifresiz izle gibi araştırılan konulara dair detaylar neler? Hepsi haberimizde...

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KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE 11'LER

Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Dja Djedje, Şamil Çinaz,Mensah, Bilal, Umut Bulut, Adebayor

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Moses, Rodrigues, Ozan, Vedat Muriqi

Kaptan Emre yine sahada

Kaburgasındaki kırığa rağmen Sarı-Lacivertliler’i yalnız bırakmayan takım kaptanı Emre Belözoğlu, Kayserispor karşısında da gemiyi bir kez daha terk etmeyecek. Tarsus İdman Yurdu ile Mersin’de oynanan Türkiye Kupası maç kadrosuna dahil edilmeyip dinlendirilen 39 yaşındaki orta saha oyuncusu yine iğne ile mücadelesini verecek. Tecrübeli oyuncunun, maçın gidişatına göre son lig maçında olduğu gibi ikinci yarının ortalarında ağrılarının artmaması adına kenara alınması bekleniyor.

Son iki maçta kazanan Kayseri

Süper Lig’de Fenerbahçe’yi iki maçtır mağlup eden Kayserispor, rakibine karşı tarihindeki en uzun serisini yaşıyor. Kayseri, geçen sezon ligde Sarı-Lacivertliler’i deplasmanda 3-2, sahasında 1-0 yenmeyi başardı. Ancak aynı ekip bu sezon son 10 iç saha maçının sadece birinde sahadan galip ayrılırken, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Sarı-Kırmızılılar’da bu karşılaşma öncesi Atila Turan cezalı, Alpay Çelebi de sakat, Pedro Henrique ve Mensah da kart sınırında yer alıyor.

Bülent Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig’de

İstikbal Mobilya Kayserispor’un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü. Son olarak Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun başında Osmanlıspor’u çalıştıran Uygun, 5. haftada 17 Eylül 2017’de oynanan Sivasspor maçının ardından görevinden ayrılmıştı. Daha sonra Katar’da takım çalıştıran Bülent Uygun, 2 yılı aşkın bir süre sonra Süper Lig’deki ilk sınavını, futbolculuğu döneminde önemli başarılar elde ettiği Fenerbahçe’ye karşı verecek.

Kayserispor ile Fenerbahçe 47. kez karşı karşıya gelecek

İM Kayserispor ile Fenerbahçe bugüne kadar 46 kez Süper Lig’de karşılaştı. İki takım arasında oynanan 46 maçta Kayserispor 8 kez kazanırken Fenerbahçe ise 28 kez galip geldi. 10 maç ise berabere bitti. Sarı-kırmızılılar, rakibine 48 gol atarken kalesinde ise 103 gol gördü. Kayseri’de oynanan 23 müsabakada ev sahibi ekip 5 kez 3 puana uzanırken, Kanarya ise 12 kez galibiyet sevinci yaşadı. 7 kez de eşitlik bozulmadı. Sarı kırmızılı ekip, sahasında oynadığı lig maçlarında rakibine 20 gol atarken, kalesinde ise 37 gol gördü.

Kayserispor, rakibine karşı en farklı galibiyetini 2016-2017 sezonunda sahasında 4-1 ile 2008/2009 sezonunda da deplasmanda 1-4’lük sonuçlarla alırken, Fenerbahçe ise 2004/2005 sezonunda 7-0 ve 1994/1995 sezonunda 8-1 kazanarak elde etti. Fenerbahçe 2013/2014 sezonunda da sahasında 5-1 kazanmıştı. Kayserispor-Fenerbahçe arasında oynanan maçlar şöyle: