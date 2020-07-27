Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2 yıllık üniversitelerin taban puanları, 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban puanları! 2020 Ünlversite taban ve tavan puanları, üniversite yerleştirme puanı 2020 nedir? ÖSYM, 2020 YKS sonuçlarını resmi internet sitesinden 27 Temmuz'da açıkladı! Üniversite adayları ve veliler merakla 2020 üniversite puanlarını araştırıyorlar. 2020 baraj puanı ile hangi üniversiteye girebilirim, 2020 üniversite taban puanları listesi, 2 yıllık üniversite puanları 2020 tam liste, 4 yıllık üniversite bölümleri taban puanları gibi konular internette günün en çok araştırılanları oluyor. Aynı zamanda üniversite eşit ağırlık, sayısal, sözel başarı sıralaması da araştırılıyor. Yerleştirme puanlarını ve sınav sonuçlarını öğrenenler tercih edecekleri bölümler için liste yapmaya başladı bile! İşte 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban ve tavan puanları ve 2020 baraj puanıyla hangi üniversiteye gidebilirim? ile ilgili merak edilenler...

2020 YKS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI (2020 YKS TERCİH KILAVUZU)

YKS tercih kılavuzu ile birlikte üniversitelerin taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları açıklanıyor. Ön bilgilendirme amaçlı yayımlanacak kılavuzun içeriğinde üniversitelerin taban puanları bilgisine ulaşabilirsiniz. YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, tercih kılavuzunun bugün erişime açılacağını açıkladı. Kılavuz yayımlandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 2020 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS NEDİR? YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE PUANLARI

YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı. YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuluyor.

2020 YKS SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2020 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)'nin sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Aygün, " 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim." dedi.





Sonuçlar açıklandı, sıra tercihte

İSTANBUL (İHA) - 2,5 milyonu aşkın adayın merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Tercih maratonu ise 29 Temmuz’dan itibaren başlıyor. Aday öğrenciler, yaşamlarına yön verecek, mesleklerini belirleyecek ilk adımı, yaptıkları bu tercihle atacak.

Covid-19 gölgesinde 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Puan ne olursa olsun doğru tercihi yapmak, iyi bir eğitim ve başarılı bir meslek yaşamına kapıyı aralayacak. Maltepe Üniversitesi Aday İlişkileri Uzmanı Gökhan Menekşe, meslek ve bölüm seçimi konusunda kararsız kalan gençleri tercih dönemini doğru değerlendirmeleri konusunda uyardı ve tercih yapmanın ipuçlarını verdi.

Adayların öncelikle kendilerini iyi tanımaları gerektiğini, ilgi duydukları alanları ve kişisel yeteneklerini belirlemelerinin son derece önemli olduğunu belirten Menekşe, aday öğrencilerin üniversite tercihlerini yapmadan önce ÖSYM’nin hazırlamış olduğu ‘2020 Tercih Kılavuzu’ndaki tüm program ve bölümlerin özel koşullarını mutlaka incelemelerini önerdi.

“Bu yıl uzaktan eğitim performansına bakılmalı”

Üniversitelerin adayın hedeflerini karşılıyor olmasının önemine dikkat çeken Menekşe, Covid-19 salgınında üniversitelerin gerçekleştirdiği online eğitimin başarısının çok önemli bir kriter olduğuna da işaret etti. Menekşe, “Üniversitenin eğitim ve öğretim konusundaki performansına, özellikle, artık gündemden hiçbir şekilde çıkmayacak olan uzaktan eğitim konusundaki performansına mutlaka bakılmalıdır” diyerek, şöyle devam etti: “Bu artık üniversite seçerken yeni bir kriterimiz oldu. Covid-19 salgını döneminde üniversitelerin uzaktan eğitimdeki karneleri incelenebilir. Teknolojik alt yapıları ve geçen zaman diliminde hangi koşullarda ve platformlarda eğitimin gerçekleştiğini incelemek artık son derece önemli oldu.”

“Akademik kadro incelenmeli”

Tercihlerde en önemli kriterin akademik kadro olduğunu, adayların üniversitelerin web sayfalarından üniversitelerin kadrolarına bakabileceklerini belirten Menekşe, öğretim elemanlarının özgeçmişlerini, araştırmalarını, uzmanlıklarını, kamuoyundaki tanınmışlıklarını inceleyebileceklerini söyledi. Menekşe kadronun tam zamanlı olup olmadığının da önemine dikkat çekti.

“Sosyal ve uluslararası olanaklara bakılmalı”

Aday öğrencilerin hedefleri doğrultusunda hangi kentte ve üniversitede okuyacaklarına karar verirken, bu üniversitelerin hangi alanlarda öne çıktığı, mezunlarının eğitim sonrası iş yaşamlarıyla ilgili bilgilerini de araştırmalarının faydalı olacağını belirten Menekşe, adayların, üniversitelerin sosyal olanaklarını, işbirliklerini, uluslararası bağlantılarını da incelemelerini ve gerçekçi bir anlayışla tercih yapmalarını önerdi.

Kampüslerin özelliklerinin de mutlaka dikkate alınması gerektiğine işaret eden Menekşe, adayların belirledikleri hedefleri doğrultusunda bilgi merkezi olarak kütüphaneyi, laboratuvarları, araştırma ve uygulama merkezleriyle teknoloji transfer ofisini; ayrıca sosyal olanakları, spor komplekslerini incelemelerini önerdi. Menekşe, şunları söyledi:

“Günümüzde eğitimin yanı sıra sosyal ve toplumsal yönleri geliştirmek, çokkültürlü olmak, iyi iletişim kurabilmek, disiplinlerarası çalışmalar yapabilmek son derece önemli bir hale gelmiştir. Bir başka nokta da üniversitenin ulusal ve uluslararası işbirlikleridir. Üniversitelerin bulundukları bölgede, kamu ve özel kurumlarla, sanayiyle yaptığı işbirlikleri incelenip, sağladıkları staj olanakları ve uygulama alanlarına yönelik çalışmaları da dikkate alınmalıdır. Üniversitenin uluslararası kuruluşlarla olan bağlantısı sadece Erasmus olarak düşünülmemeli; ikili anlaşmaların sayısı da göz önünde bulundurulmalı ve adaylar özellikle bu noktaları dikkate almalıdır”

“Meslek seçiminin kuralları”

Öğrencilerin hayat boyu sıkılmayacakları, her zaman seçtikleri mesleği icra edeceklerini göz önünde bulundurarak üniversite tercihi yapmalarının önemine dikkat çeken Menekşe, ailelerin de bu konuda adaya destek vermesi gerektiğini belirtti.

Menekşe, tercih sıralaması öncesi öğrencilerin istek listesi oluşturmasını, ilgi duyulan programların veya üniversitelerin önem ve önceliğe göre sıralanması gerektiğini, puanlara göre değil, başarı sıralamaları dikkate alınarak tercihlerin yapılmasını önerdi.

“Üniversite yaşama hazırlıyor”

Günümüzün değişen koşulları göz önüne alındığında sadece mesleki anlamda yetkinlikler kazanmanın yeterli olmayacağını belirten Menekşe, ayrıca şu başlıklara dikkat çekti:

“Önemli olan kişinin kendine uygun bir bölümü ya da programı tercih edip başarılı olması ve günün ihtiyaçlarına göre kendini sürekli olarak geliştirmesidir. Bu noktada adayın daha şimdiden diplomanın yanı sıra, kişisel gelişimine her bakımdan katkı verebilecek bir üniversiteyi tercih etmesi hayati derecede önem taşıyor. Özetle, adaylar üniversiteleri sadece mesleki eğitimin edinildiği bir yer olarak görmemeli; üniversitenin kişiye her bakımdan formasyon kazandırdığının bilincinde olmalı.”

Marmara Eğitim Kurumları Rehberi Nevin Çiftel de tercih yaparken YKS’de alınan sonuç ile hedefler arasındaki bağın son derece önemli olduğunu söyleyerek, tercih edilecek üniversitenin mutlaka akademik kadrosunun incelenmesini, uzmanlık alanları ve meslekler hakkında da ayrıntılı araştırma yapılmasını istedi.

Öğrencilerin tercih danışmanlarından destek alması gerektiğini de ifade eden Çiftel, adayın tercih yaparken rasyonel durum ile duyguları arasında kalabileceğini, danışmanların bu noktada önemli rol oynadığını ekledi.