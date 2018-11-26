MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2018-2019  eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına  ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi  sınav 1 Haziran 2019'da yapılacak.

İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders  dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas  alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda  çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

SAYISAL TESTİNİN SÜRESİ UZADI  

Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20  dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk  sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk  sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ekim ve  kasım aylarında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları  yayımlamıştı. Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılandığı  belirtilen bu yeni uygulamaya, her ay örnek soru kitapçığı yayımlanarak devam  edileceği bildirildi.