Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı. Öğretmen ataması için tercihler 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.



MEB TWİTTER'DAN DUYURDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konu hakkındaki açıklamayı Twitter'dan yaptı. MEB'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı. Öğretmen ataması için tercihler 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek."

TERCİH İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ATAMALAR YAPILACAK

10 Aralık Pazartesi günü başlayan ve 31 Aralık Pazartesi günü sona eren sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte önce tercih işlemleri başlayacak sonrasında atamalar yapılacak.





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