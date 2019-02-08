Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak, 8 Şubat öğretmen atama sonuçları... Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği ve 20 bin sözleşmeli öğretmenin atanacağı gün geldi. Bugün saat 10.00'da yapılacak atamalara Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılacağı belirtildi. Çoğunluk olarak sınıf öğretmeni branşında atamanın yapılacağı gün ile ilgili detaylar sizlerle

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞLARI NELER?

Sınıf öğretmeni 3 bin 47, İngilizce öğretmeni 2 bin 38, Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni bin 910, Okul öncesi öğretmeni bin 01, İlköğretim matematik öğretmeni bin 401, Türkçe öğretmeni bin 093, Rehberlik öğretmeni bin 056, Özel eğitim öğretmeni bin 2, Fen bilimleri 919, Beden eğitimi öğretmeni 845. Sözleşmeli öğretmen 2019 ataması için ön başvurular 19-23 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Sözlü Sınavlar, 10-31 Aralık tarihine kadar devam etti. Mülakat sonuçları 15 Ocak'ta ilan edildi. Ardından tercih maratonu başladı. Tercihler de 1 Şubat itibarıyla sona erdi.

ATANANLARDAN İSTENECEK BELGELER

MEB’in daha önce yaptığı ‘Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu’na göre, sözleşmeli olarak ataması yapılan öğretmenlerden göreve başlama işlemi sırasında bazı belgeler istenecek. Bu belgeleri eksiksiz ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacak.

Tebligatı beklemeden göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurarak göreve başlayabilecek.

Elektronik Başvuru Formu’ndaki beyanlarla ibraz edilen belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engeli olmayanlar başlatılacak; tereddüte düşülenlerse değerlendirilmek için İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığı’na bildirilecek.

Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesiyle buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığı’na gönderilecek. Bu adaylar hakkında MEB’in vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacak.

Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı konusunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecek.

Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak.

Atanan adaylardan istenecek belgelerse şöyle sıralandı:

- Son altı ay içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf,

- Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecek),

- Elektronik başvuru formunun onaylı örneği,

- Başvuru esnasında ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’ yerine resmi yazı ibraz edenlerden ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’.

- Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.