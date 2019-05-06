Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Millî Eğitim Yerli Üretim” sloganıyla 58 yıldır Türkiye’nin dört bir yanındaki okulların materyal ihtiyacını karşılayan Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Ders Aletleri Yapım Merkezi, geçen yıl 50 milyon liranın üzerinde ciro yaparak yerli ve millî ekonomiye katkı sağladı. Okul öncesinden liseye bütün kademelerdeki okullar için sınıf sıralarından derslerde kullanılacak malzemelere kadar materyal ihtiyaçlarının üretimini yapan ve faaliyetlerini 1961’den bu yana sürdüren MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ders Aletleri Yapım Merkezi, Ankara’nın Elmadağ ilçesi Hasanoğlan köyünde yaklaşık 300 bin metrekare alanda faaliyetini yürütüyor. 55 bin metrekare kapalı alanı bulunan tesiste, 235 çalışan bulunuyor. Geçmişte ağırlıklı olarak fizik, fen, sosyal bilgiler ders aleti takımlarını üreten merkez, son yıllarda kapasite artırımına giderek, donatım grubu ürünleri, özel eğitim materyalleri, özellikle görme engellilere yönelik Braille baskı ders kitaplarının basım ve dağıtımını da yapmaya başladı. Merkezin AR-GE bölümünde ise yerli ve millî ekonomiye katkı sağlayacak çalışmalara imza atılıyor. Bu kapsamda tamamen yerli imkânlarla üç boyutlu yazıcının prototipi geliştirildi. Merkezde, ilerleyen süreçte bu yazıcının da seri üretimlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca biyoloji derslerinin vazgeçilmezi, organları tanıtan insan vücudu maketi, fizik derslerinde kullanılan cam deney tüpleri, dünya haritası ve küresi, okul öncesi öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyecek ahşap ve plastik ders aletleri gibi bir okulda ihtiyaç duyulabilecek tüm materyaller de bu merkezden çıkıyor.