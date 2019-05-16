Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

18 Mayıs 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG) sınavında adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Adayın, sınava girebilmesi için sınav giriş belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanınsa bulundurması zorunludur.

Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.