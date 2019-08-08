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20 bin öğretmenin ataması yarın yapılacak
20 bin öğretmenin ataması yarın yapılacak
08.08.2019 - 15:53 |
Son Güncelleme:
08.08.2019 - 15:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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20 bin öğretmenin ataması yarın yapılacak.
20 bin öğretmenin ataması yarın yapılacak.
Etiketler :
atama,
642609
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/642609.aspx
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