Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay - 17 Ocak’ta başlayan yarı tatili son buldu ve okullarda ikinci dönem başladı. Elâzığ Sivrice’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Elâzığ’da tüm okullarda, Malatya’da birçok ilçede afet sebebiyle eğitim öğretim bir hafta geç başlayacak. İkinci dönemin başlamasıyla Ankara Çankaya İlkokulunda eğitimlerine devam eden 4-E sınıfı öğrencileri, yarıyıl hakkında ve bu dönem içerisinde yaşanan Türkiye ve dünya gündemi ilgilendiren olaylar hakkında konuştu. Tatil döneminde meydana gelen Elâzığ depremi dolayısıyla korku yaşadıklarını belirten öğrenciler, deprem sırasında yapılması gerekenleri ve korunma metotlarını da araştırdıklarını belirttiler.