Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni açılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kontrol Merkezi ve EBA TV stüdyosunu ziyaret eden Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 16 Mart’ta okullardaki eğitime ara verildiği bir hafta gibi kısa sürede 3 yeni televizyon kanalı kurularak örgün eğitimin uzaktan eğitime entegre edildiğini söyledi. Okulların kapalı kalma süresinin 30 Nisan’a kadar uzatıldığını ve uzaktan eğitimin daha çok önem kazandığını hatırlatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: Uzaktan eğitimle birlikte milyonlarca öğrencimizin aynı anda kullanım talebiyle oluşan yoğunluktan dolayı yaşanan problemleri hızla çözüme kavuşturmak için EBA Kontrol Merkezini kurduk. Kontrol Merkezimizde, sistemlerimiz 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde teknik ekiplerimiz tarafından takip ediliyor ve genel ölçekteki sorunlara anlık olarak müdahale ediliyor. Ekranlarda anlık kullanıcı sayıları, o anda sistemde olan öğrenci, öğretmen ve veli sayısı, dakika dakika kullanıcı yoğunluğu, sistem dışında giriş için bekleyen kullanıcı sayısı, EBA Akademik Destek’i kullanan öğrenci sayısı, uygulamaların performans göstergeleri gibi EBA istatistikleri anlık olarak takip ediliyor.

ÜÇÜ BİR ARADA

TRT EBA TV yayın programlarını, EBA’yı internet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını ve EBA Canlı Sınıf uygulamasını birlikte devreye aldıklarını belirten Selçuk “Bu arada, 8 ve 12’nci sınıfların öğrencileri ve öğretmenleri için EBA kullanım süreleri artırılarak canlı sınıf desteğini devreye alıyoruz. Canlı sınıfla öğrencilerimiz kendi öğretmenleriyle EBA üzerinden bir sınıf ortamında ders işleyebilecekler” diye konuştu.