Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak.
Açıköğretim sınavları internet ortamında yapılacak
30.03.2020 - 14:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 14:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak.
Kaynak: AA
Etiketler : Anadolu Üniversitesi,açıköğretim sınavları,işletme,iktisat,
692382 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/692382.aspx
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