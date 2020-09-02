Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Başöğretmen Salonu’nda gerçekleştirilen tayin töreninde konuşan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “48 bin 895 öğretmen adayından 20.000’i atandı. Böylelikle Türkiye’de kadrolu öğretmen doluluk oranı yüzde 93’e çıktı. Bu sayede öğretmen eksikliğimizi de gidermiş olduk. Sizlere tavsiyem, vicdanınızı bir pusula olarak görün” dedi. Öte yandan adaylar, atama sonuçlarına e-Devlet üzerinden ulaşabilecek. Emin Kuvat - İbrahim Berat Yılmaz İHA



AYBÜKE’Yİ UNUTMADI

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen adaylarını eğitim camiasına dâhil eden butona bastığı sırada "Aybüke ve Necmettin öğretmenin hatırası sizlere emanet" dedi.