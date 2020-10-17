Program sonucu başarılı bulunan gençler, şirketin işe alımlarında öncelikli olarak değerlendirilecek. ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirket uzun yıllardır meslek liseli ve üniversiteli gençler için en cazip mesleki eğitim ve staj yeri olma özelliğini koruyor. 45 yıl içinde on binlerce genç mesleğe ilk adımını ASELSAN ile attı.
ASELSAN'dan mesleki eğitim
17.10.2020 - 02:52 | Son Güncelleme: 17.10.2020 - 02:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ASELSAN'ın mesleki eğitim programıyla liseliler, elektrik elektronik, makine ve metal teknolojisi gibi çeşitli alanlarda ASELSAN'da mesleki eğitim alacak.
Etiketler : ASELSAN,
739530 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/739530.aspx
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