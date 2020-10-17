Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Program sonucu başarılı bulunan gençler, şirketin işe alımlarında öncelikli olarak değerlendirilecek. ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirket uzun yıllardır meslek liseli ve üniversiteli gençler için en cazip mesleki eğitim ve staj yeri olma özelliğini koruyor. 45 yıl içinde on binlerce genç mesleğe ilk adımını ASELSAN ile attı.