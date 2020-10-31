Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Covid-19 salgınının yayılmasını azaltmak amacıyla alınan tedbirler kapsamında birçok okul online eğitime geçti. Her ne kadar normalleşme kapsamında yüz yüze eğitime geçiş adımları hızlandırılsa da çocuğunu okula göndermek istemeyen aileler için alternatifler de giderek çoğalıyor. Salgın sonrası yeni dünya düzeninde eğitim anlayışındaki değişikliğin kalıcı olacağını öngören kurumlar, dijital ortamların yanı sıra ekransız eğitim seçenekleri üzerine de yoğunlaştı.

EVLERE EĞİTİM PAKETİ

Alternatif modellere bakıldığında, özel kreş ve anaokullarından bazılarının aylık ya da haftalık seçenekler halinde evlere etkinlik kutusu göndermeye yönelmesi dikkati çekiyor. Bu kutularda okul öncesi çocuklara yüz yüze eğitimde uygulanan aktivite ve etkinlikler yer alırken, ailelere de çocukların evde verimli vakit geçirmesini sağlayan oyun takvimi sunuluyor. Bu sayede evde çocuklar yaşıtlarının yüz yüze aldığı eğitimleri aileleri ile takip etme fırsatı bulurken, yapılan aktivitelerle çocukların ekran başında bulunduğu süre de azalıyor. Bazı okul öncesi kurumlar, çocuklarının ekran başında vakit geçirmesini istemeyen ailelere yönelik, ekransız ve interaktif uzaktan eğitim sistemi sunuyor. Bu sistemin, online eğitim ile aynı içeriği taşıdığı görülüyor. Çocukların kendi yaş grubuna göre ayrılarak WhatsApp sınıflarının oluşturulduğu sistemde, ailelere ayrıca her güne özel çalışma ve etkinlikler de yönlendiriliyor.

'OYUN ABLASI' DEVREDE

Okul öncesi eğitim kapsamına giren çocuklar için ebeveynlerin evde eğitim arayışı artarken, bu da "Oyun Ablası", "Oyun Abisi" ve "Ödev Destek programı" seçeneklerine yönelimi artırdı. Birebir ya da kendi akranları ile evde oyun saati düzenlenen programlara, genellikle üniversite öğrencilerinin eşlik ettiği görülüyor.

Öte yandan çocuklarına haftanın belirli günü ve saatinde evde eğitim aldırmak isteyen velilerin, alan olarak İngilizce'yi tercih etmesi bu konuya yönelik de çözüm üretilmesini sağladı. İngilizce yetkinliği bulunan kişiler, evlere giderek çocuklara oyun ve müzikler eşliğinde eğitim veriyor.

DOÇ. DR. ŞENGÜL MERTOL İLGAR: UZMAN KRİTERİNE DİKKAT EDİN

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Mertol İlgar, eğitim alanı olarak evlerin ve burada kullanılan materyaller hakkında değerlendirmelerde bulundu. İlgar şunu söyledi: Etkinlik kutularını incelediğimizde aslında çoğunda bu tüm gelişim özelliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak materyalleri içinde barındırdığını görüyoruz. Bu aynı zamanda çocuğu tüm gelişim alanlarını desteklemenin yanında ebeveynlere de büyük kolaylıklar sağlıyor. Her şeyin hazır olarak sunuluyor olması da cazibeyi ve kullanışlılığı da arttırıyor. Dolayısıyla bu konuda dikkat edilmesi gereken esas nokta materyallerin uzman kişiler tarafından hazırlanmış olması ya da uzmanlar danışmanlığında hazırlanmasıdır.