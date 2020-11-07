Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Eken "Çünkü dünya ve teknoloji hızla değişmektedir. Bu hıza ayak uyduramayan eğitimciler ve bunun sonucunda eğitim alan öğrenciler de çeşitli bilgi eksiklikleri olabilecektir. Artan rekabet ortamında nasıl öğrencilerin kendilerini geliştirmesi gerekiyorsa aynı şekilde öğretmenlerin de eğitimcilerin de kendilerini geliştirmesi ve eğitim alması gerekmektedir. Klasik sınıf yönetiminde eğitimci öğrenciyle nasıl yüz yüze karşılıklı eğitim yapabiliyorsa, özellikle bilgisayar teknolojileri, akıllı telefonlar ve çeşitli kameralar sayesinde eğitimciler de öğrenciyle karşılıklı bir şekilde ders yapabilecek donanıma sahip olmalıdır " dedi.