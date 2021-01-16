Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk, sosyal medya hesabından çevrim içi gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 81 şehirden din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni meslektaşlarıyla buluştuğunu belirterek “Ülkenin en büyük öğretmenler odasında birlikte çay içmek, eksikleri not edip proje üretmek gibiydi. Okullarımızda yüz yüze buluşmayı diledik. Çocuklarımıza emek verenler var olsun” ifadelerini kullandı.

359 BİN 120 CİHAZ ÖĞRENCİLERE ULAŞTI

Uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de katkısıyla gerçekleşen 150 bin cihazlık desteğe ilave olarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım sürecinde 5. faz dün başladı. Bakan Ziya Selçuk “Bu yeni faz ile birlikte 500 bin tabletin 359 bin 120 adedi sahiplerine ulaşmış olacak. Haftalık gerçekleştirilecek gönderimlerle ay sonunda 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanacak. Ailelerin ya da öğrencilerin tablet bilgisayar talebi için herhangi bir yere başvuru yapması gerekmiyor. Resmî verilere dayalı olarak uygulanan dağıtım stratejisi çerçevesinde “eğitimde fırsat adaleti” hassasiyetiyle öğrencilere ulaştırılıyor” dedi.