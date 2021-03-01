Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
KTO Karatay Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
01.03.2021 - 10:35 | Son Güncelleme: 01.03.2021 - 10:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür.
Etiketler : KTO Karatay Üniversitesi,
771299 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/771299.aspx
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