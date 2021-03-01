Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.
Nişantaşı Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alacak
01.03.2021 - 11:11 | Son Güncelleme: 01.03.2021 - 12:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü, 8 öğretim görevlisi alınacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 15.03.2021.
Etiketler : Nişantaşı Üniversitesi,
771310 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/771310.aspx
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