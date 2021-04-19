Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacak.
Haliç Üniversitesi 49 öğretim üyesi alacak
19.04.2021 - 13:07 | Son Güncelleme: 19.04.2021 - 13:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Haliç Üniversitesi Rektörlüğü, 49 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : haliç üniversitesi,
783895 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/783895.aspx
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