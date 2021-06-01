Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Normalleşmenin ikinci aşamasının devreye girmesiyle birlikte yüz yüze eğitime belli bir sıralama ve önlemler bütünü neticesinde başlandı. Pandemi süresince eğitimin tam manasıyla gerçekleşememesi üzerine telafinin nasıl olacağı oldukça merak edilen bir noktaydı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, düzenlediği basın toplantısında telafi eğitim ile ilgili merak edilen soruları cevapladı.

"Okullarımız yeni eğitim-öğretim yılına kadar öğrencilerimiz için açık tutulacak"

Bakan Selçuk, yaz boyu okullarda öğrencilerin ağırlanacağını, isteyen öğrencilere; fiziksel etkinlikler, akademik programlar sunulabileceğini açıkladı. 1'den 2'ye geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacağını belirten Bakan Selçuk, bu taramalarımızın sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacağını bildirdi. Selçuk, liseler için kritik kazanımlar taramasının hazırladığınıi tespitler neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefledikleri ve bu sürecin her okulun ihtiyacına göre şekillenecek sözlerine ekledi.

"Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek"

Öğrenciler için, UDEP adı verilen Ulusal Destekleme Programının hazırlandığını duyuran Bakan Selçuk, "Bildiğiniz gibi 2020-2021 eğitim öğretim yılını 2 Temmuz Cuma günü sonlandırıyoruz. Biz, öğrencilerimiz iyi mi, evde kalmaktan yorulmuşlar mı, bir sıkıntıları var mı? Bunları görüp tespit etmek ve onlara iyi gelmek için okullarımızı açık tutacağız. Bu arada 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için karneleri 18 Haziran’dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek" şeklinde konuştu.

"3 ve 4. sınıflar ise İlkokullarda Yetiştirme Programı 'İYEP' uygulaması ile desteklenecek"

1’den 2’ye geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacağını söyleyen Bakan Selçuk, "Bu taramalarımızın sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız. 3 ve 4. sınıflar ise İlkokullarda Yetiştirme Programı 'İYEP' uygulaması ile desteklenecek. Ortaokul öğrencilerimizin de yeterlilik düzeyleri uluslararası kriterlere uygun şekilde değerlendirilecek ve onlara da öğrenme düzeylerine uygun çalışma planı verilecek. Liseler içinse kritik kazanımlar taraması hazırladık. Tespitler neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefliyoruz. Elbette bu süreçler her okulun ihtiyacına göre şekillenecek" açıklamalarında bulundu.

Zil çaldı! Anaokulu ve ilkokullar yüz yüze eğitime başladı Normalleşmenin ikinci aşamasında, tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime bugün itibariyle başladı.

Kafe ve restoranlar hizmet vermeye başladı Kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabının başlamasıyla birlikte; kafe, kahvehane ve restoranlar bu sabah itibariyle hizmet vermeye başladı. Bu normalleşme etabında, yeme - içme mekanları saat 07.00 ile 21.00 arası masa servisi, 21.00 ile 24.00 arası da paket servis olarak hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme takvimini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgına ilişkin yeni kararları açıkladı: Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında masaya servis, 24.00’e kadar da paket hizmeti verecek. Kafeler de 07.00-21.00 arasında açık olacak.