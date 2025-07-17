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Haberler > Eğitim > Eğitim göçünde İstanbul zirvede! Türkiye’de son 5 yılda 2,4 milyon kişi il değiştirdi

Eğitim göçünde İstanbul zirvede! Türkiye’de son 5 yılda 2,4 milyon kişi il değiştirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eğitim göçünde İstanbul zirvede! Türkiye’de son 5 yılda 2,4 milyon kişi il değiştirdi
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Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eğitim görmek için geçen yıl yerleşim yerini değiştiren kişi sayısı 479 bin 622 olarak belirlendi.

MAHMUT ÖZAY - Türkiye’de eğitim sebebiyle iller arasında göç eden kişi sayısı her geçen yıl artıyor. TÜİK verilerine göre, geçen yıl 479 bin 622 kişi eğitim nedeniyle yerleşim yerini değiştirdi. Söz konusu kişi sayısı 2023’te 512 bin 11 olurken, 2022 yılında 526 bin 8 ve 2021’de 686 bin 973 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı, 2020 yılında 201 bin 178 kişi olmuştu. Böylece, son 5 yılda 2 milyon 405 bin 792 kişi eğitim sebebiyle göç etti. Eğitim sebebiyle geçen yıl en çok göç alan il İstanbul olurken, mega kente bu sebeple 48 bin 636 kişi taşındı. Ankara, bu dönemde 32 bin 839 öğrenciye ev sahipliği yaptı. Ankara’yı 19 bin 113 kişiyle İzmir, 13 bin 786 kişiyle Konya ve 11 bin 279 kişiyle Antalya takip etti. Eğitim sebebiyle en az göç alan il ise 1.276 ile Ardahan olarak kayıtlara geçti.

İstanbul, eğitim kategorisinde en çok göç alan il olduğu gibi en çok göç veren il olarak da belirlendi. İstanbul’dan eğitim sebebiyle göç edenleri sayısı geçen yıl 38 bin 882’yi bulurken, Ankara için bu sayı 26 bin 643 oldu. Ankara’yı 16 bin 837 kişiyle Bursa ve 16 bin 473 kişiyle İzmir takip etti. Konya da 13 bin 469 kişiyle eğitim sebebiyle en çok göç veren 5’inci il olarak kayıtlara geçti. Eğitim sebebiyle en az göç veren il ise Tunceli olarak saptandı. Bu ilden eğitim sebebiyle ayrılanların sayısı 1.077 oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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