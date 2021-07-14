Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

9.10 İTİBARIYLA ERİŞİME AÇILDI

1-8 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına bugün saat 09.10 itibarıyla ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

KPSS sorularının dağıtılmasında rol oynayan firari FETÖ'cü yakalandı Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün üyelerini yakalamaya yönelik kurulan özel ekibin yaptığı başarılı operasyon sonucunda hakkında arama kararı bulunan ve örgütün KPSS çalışma evlerinden sorumlu müdür olduğu, KPSS sorularının örgüt üyelerine dağıtılmasında aktif rol oynadığı tespit edilen firari H.D.'nin yakalandığı duyuruldu.

Bakan Selçuk KPSS adayları için tercih tarihlerini açıkladı KPSS 2021/1 ve 2021/2 tercih başvurusu için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi. Bakan Selçuk; “Adaylar, KPSS-2021/1 Merkezi Yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 Merkezi Yerleştirmeleri için 22-29 Aralık tarihleri arasında tercih yapabilecek” ifadesinde bulundu. KPSS tercih kılavuzu ve kontenjanları, belirtilen tarihlerde ÖSYM tarafından erişime açılacak.