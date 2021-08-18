Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye bağlı birimlerin açık olan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24., 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile "Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyesi alınacak.
Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
18.08.2021 - 07:38 | Son Güncelleme: 18.08.2021 - 07:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Eskişehir Teknik Üniversitesi,
800210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/800210.aspx
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