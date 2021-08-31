Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başvuru ve tercih işlemleri için YÖK'ten yapılan açıklamada "31/08/2021 (Saat 15.30) – 06/09/2021 (Saat 17.00) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.