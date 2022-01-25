Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Yüksekokul ve Bölüm/Program bünyesine tam zamanlı; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alacak
25.01.2022 - 16:40 | Son Güncelleme: 25.01.2022 - 16:42
Türkiye Gazetesi
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
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818362 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/818362.aspx
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