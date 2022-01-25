Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Yüksekokul ve Bölüm/Program bünyesine tam zamanlı; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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