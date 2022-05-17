Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı, il, orta ve lise öğrencilerine yönelik tüm olanakları sağlayarak destek olmaya devam ediyor. Dün Bakanlık tarafından yapılan açıklamada uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek ve mevcut eğitimi desteklemek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketlerine tüm öğrencilerin doğrudan ücretsiz ulaşmasını sağladığı ve bundan sonra 100 milyonu aşkın öğrenciye yardımcı kaynak kitaplarının ücretsiz bir şekilde ders kitaplarıyla birlikte verileceği açıklanmıştı.

MATEMATİK YAZ OKULU

Milli Eğiitm Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklamaya göre 1, 2 ve 3. sınıflar hariç hemen hemen tüm sınıflar için matematik yaz okulu açılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda "Matematik Seferberliği Tanıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı bilim ve sanat merkezlerinde, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilere yaz okulu açılacağı yönünde dün yaptığı açıklamayı hatırlattı.

DETAYLARI YAKIN ZAMANDA AÇIKLANACAK

Bakan Özer, öğrencilerin bu programa yaz aylarında gittikleri illerde katılabilme imkanı getireceklerini ve konuya ilişkin detayları yakın zamanda açıklayacaklarını söyledi.

Matematik seferberliği ile ilgili yeni bir adım attıklarını vurgulayan Özer, "4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında tüm il ve ilçelerimizde matematik yaz okulları açıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Özer açıkladı: BİLSEM herkese açılacak Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi.

Bakan Özer duyurdu: Yardımcı kaynaklar ücretsiz dağıtılacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Önümüzdeki eğitim öğretim yılında 100 milyonun üzerinde yardımcı kaynağı ders kitaplarıyla birlikte öğrencilerimize göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer duyurdu: Öğrenci pansiyonlarına ev konforu geliyor Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilere ev ortamı sunmak için Pansiyonları İyileştirme ve Geliştirme Projesi'nin (PİGEP) hayata geçirildiğini duyurarak 1000 okul pansiyonunda koğuştan oda sistemine geçildiğini açıkladı.