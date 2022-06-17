Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY | İSTANBUL

Hafta sonu yaklaşık 3 milyon 250 bin aday öğrenci üniversite sınavlarında ter dökecek. Altınbaş Üniversitesinden Prof. Dr. Neşe Buket Aksu, sınava girecek olan adaylara stresle baş edebilmeleri için önemli ipuçları verdi. Aksu şöyle konuştu: Kendi kendinize elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı, mutlaka başaracağınızı ve hayatın sadece bu üç saatten ibaret olmadığını telkin edin. Pozitif düşünce stresin getirdiği negatifliği hafifletecektir. Heyecan güzel ama sakın panik yapmayın. Bilmediğiniz sorularda sakın takılıp kalmayın. Zaman kaybetmeden bir sonraki soruya geçin.

EK SÜREYİ İYİ DEĞERLENDİRİN

Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez de "Bu yıl adaylara, TYT'de 120 soru için 135 dakika yerine 165 dakika süre verilecek. 30 dakikalık süre artışı öğrencilerin kaygısını giderecek. Ancak bu ek süre öğrencilerin rehavete kapılmasına sebep olmamalı. 30 dakikalık süre, kararsızlıkla aynı soruda takılarak ziyan edilmemeli" dedi.

MÜMKÜNSE EVDE DİNLENİN

Bilfen Liseleri Rehberlik Bölüm Başkanı Sebahat Başusta ise bugün ve yarın yapılması gerekenleri sıraladı:

> Yeni konu öğrenmeye çalışmayın. Yalnızca aklınıza takılan noktalara bakmak için zaman ayırın.

> Sınavdan bir gün önce dışarıda yemek yemeyin ve alışık olunmayan yiyecekleri tüketmeyin.

> Sınav gecesi uykuya dalmakta güçlük çekmemek için sınava yaklaşılan günlerde uyku düzeninize dikkat edin.

> Kendinizi nasıl iyi hissediyorsanız öyle vakit geçirin. Mümkünse evde dinlenin.

> Sınav hakkında yakınlarınızla yapacağınız konuşmaları en aza indirin.

SINAV GÜNÜ NE YAPILMALI?

> Güne iyi bir kahvaltıyla başlayın.

> Evden çıkmadan Sınava Giriş Belgesini, Kimliğinizi ve şişe suyunuzu yanınıza aldığınızı kontrol edin.

> Trafiğe kalmamak için evden erken çıkın. Sınavdan 1 saat önce sınav yerinde bulunun.

> O gün sınava giren herkesin aynı kaygıyı taşıdığını hatırlayın.

> Bilgilerin hepsini unutmuş olduğunuzu hissettiğinizde, hepsinin zihninizin içinde olduğunu hatırlayın.

> Gevşeme ve nefes egzersizlerinden faydalanın.

> Kodlamaları tam ve doğru bir şekilde yaptığınıza emin olun.

> Yıl içinde girdiğiniz deneme sınavlarını düşünün. Yarın ve Pazar günü gireceğiniz sınavlar bunlardan farklı olmayacak.

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