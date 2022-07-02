Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi alacak
02.07.2022 - 21:56 | Son Güncelleme: 02.07.2022 - 21:57
Türkiye Gazetesi
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : ÖĞRETİM ÜYESİ,
880215 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/880215.aspx
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