Türkiye Gazetesi

Bursluluk sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sonuçları saat kaçta açıklanır? 2022 MEB İOKBS bursluluk sonuçları için heyecan dorukta. Milyonlarca öğrenci burs almak ve eğitimlerine devam etmek için bursluluk sonuçları hakkında bilgi almak istiyor. 4 Eylül tarihinde gerçekleştirilen sınavların ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Peki; bursluluk sonuçları saat kaçta açıklanır? Bursluluk sonuçları açıklandı mı?

2022 BURSLULUK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bursluluk sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınavla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

BURSLULUK SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

Bursluluk sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçların öğleden sonra açıklanacağı tahmin ediliyor.

BURSLULUK TABAN PUANLARI

her sene değişiklik gösterse de ortalama olarak gerek puanlar şu şekildedir: Diğer kontenjanı için 388,864 (10. sınıflar) en yüksek taban puan 460,72'dir

Öğretmen çocukları için 152,052 (8. ve 9. sınıflar), en yüksek taban puan 444,155'tir

Yetiştirme yurdunda kalan ve devlet tarafından korunun çocuklar için en düşük taban puan 100 (hazırlık sınıfı), en yüksek taban puan ise 148,879'tur

2022 yılı için en düşük bursluluk sınavı taban puanı en düşük 100, en yüksek 460,72 olarak belirlenmiştir.

PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.