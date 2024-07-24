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Okulda dehşet! Müdür yardımcısı bıçaklı saldırıya uğradı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Okulda dehşet! Müdür yardımcısı bıçaklı saldırıya uğradı

Eğitim Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Geçtiğimiz aylarda gündem olan öğretmene yönelik saldırıların ardından bu kez Kütahya'da okul müdür yardımcısına saldırıldı. M.K. isimli bir öğrenci yakını, Müdür Yardımcısı Ali Ertaş'ı kolundan bıçakladı.

Türkiye'de okul müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerine yönelik saldırılar devam ediyor. Bu kez de Kütahya'da bir okul müdür yardımcısı bıçaklı saldırıya uğradı.

ÖĞRENCİNİN KARDEŞİ İLE TARTIŞMA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Linyit Ortaokulu'na gelen öğrencinin kardeşi M.K. ile Müdür Yardımcısı Ali Ertaş arasında tartışma çıktı.

MÜDÜR YARDIMCISI KOLUNDAN BIÇAKLANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K., Ertaş'ı kolundan bıçakladı. Ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ertaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli M.K. ise olaydan sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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