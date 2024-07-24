Okulda dehşet! Müdür yardımcısı bıçaklı saldırıya uğradı
Eğitim Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Geçtiğimiz aylarda gündem olan öğretmene yönelik saldırıların ardından bu kez Kütahya'da okul müdür yardımcısına saldırıldı. M.K. isimli bir öğrenci yakını, Müdür Yardımcısı Ali Ertaş'ı kolundan bıçakladı.
Türkiye'de okul müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerine yönelik saldırılar devam ediyor. Bu kez de Kütahya'da bir okul müdür yardımcısı bıçaklı saldırıya uğradı.
ÖĞRENCİNİN KARDEŞİ İLE TARTIŞMA ÇIKTI
Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Linyit Ortaokulu'na gelen öğrencinin kardeşi M.K. ile Müdür Yardımcısı Ali Ertaş arasında tartışma çıktı.
MÜDÜR YARDIMCISI KOLUNDAN BIÇAKLANDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K., Ertaş'ı kolundan bıçakladı. Ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ertaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli M.K. ise olaydan sonra polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı