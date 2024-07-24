Okulda dehşet! Müdür yardımcısı bıçaklı saldırıya uğradı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Temmuz 2024 19:37 - Güncelleme: 24 Temmuz 2024 19:47 - Güncelleme:

Eğitim Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Geçtiğimiz aylarda gündem olan öğretmene yönelik saldırıların ardından bu kez Kütahya'da okul müdür yardımcısına saldırıldı. M.K. isimli bir öğrenci yakını, Müdür Yardımcısı Ali Ertaş'ı kolundan bıçakladı.