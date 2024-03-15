15 Mart piyasa kapanış: Dolar yükseldi, altın yerinde saydı, borsa kaybettirdi!

Piyasalarda son dakika! Cuma gününü 32,20 TL’den kapatmaya hazırlanan dolar, haftalık bazda yüzde 1,16 yükselişle getiride ilk sırada yer aldı. Akşam saatlerinde 2239 TL’ye yakın seyreden gram altın binde 1 gibi sınırlı getiri sunarken; BİST100 endeksi haftalık bazda yüzde 3,57 geriledi ve 8828’den günü tamamladı. Piyasalar gelecek hafta içeride TCMB, dışarında FED’in faiz toplantılarını dikkatle takip edecek. Her iki merkez bankası tarafında da faizlerde değişiklik beklenmezken; karar metinlerinde verilecek mesajlar izlenecek.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar hareketli bir haftayı daha geride bıraktı. Altın ve dolar cephesinde yeni zirveler test edilse de alınan tedbirlerle birlikte fiyatlar dönüşe geçti. Cuma kapanışları, geçen haftaki seviyelere yakın yerlerden gerçekleşiyor. Borsa ise 9000’in altına gerileyerek yatırımcısını üzdü. Küresel tarafta beklentilerden yüksek gelen ABD TÜFE ve ÜFE verileri piyasaların odak noktasında yer alırken; içeride ise TCMB tarafından alınan ek sıkılaşma kararları özellikle döviz piyasası üzerinde etkisini gösterdi.

HAFTALIK GETİRİDE DOLAR BİRİNCİ

Geçen cuma serbest piyasada 31,83 TL’den kapanış gerçekleştiren dolar, bu cuma akşam saatlerinde 32,20 TL’den haftayı tamamlamaya hazırlanıyor. Böylece dolarda haftalık değerlenme yüzde 1,16 olarak gerçekleşiyor. Dolar, hafta içinde serbest piyasada 32,50 seviyesinde kadar yükseldi. Ancak TCMB tarafından devreye alınan, kredileri sınırlayan ve mevduat ile kredi faizlerini artıran yeni sıkılaşma tedbirleri, kurlarda sakinleşmeyi de sağladı.

ALTIN, YÜKSELİŞE MOLA VERDİ

Serbest piyasada işlem gören altının gram fiyatı geçen haftayı 2237 TL’den tamamlamıştı. Bugün akşam saatlerinde ise gram altın 2239 TL’ye yakın fiyatlanıyor. Böylece gram altın tarafında haftalık getiri binde 1 gibi sınırlı bir seviyede gerçekleşiyor. Hafta içinde gram altın 2252 TL’yi test etti. Ancak geçen hafta 2195 dolarla zirve yapan ons altın tarafında, karışık gelen ABD verilerinin de etkisiyle bu hafta kâr satışları yaşandı. 2150 doları test eden onstaki gerileme, gram altını da frenleyerek aşağı çekti.

BORSA BU HAFTA KAYBETTİRDİ

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi haftanın son işlem gününde %0,62 düşüşle 8828’den kapandı. Geçen cuma ise 9155’ten kapanış gerçekleştiren borsa, böylece haftalık bazda yüzde 3,57 gibi yüksek oranda değer kaybetti. Faizlerde yaşanan yükselişten olumsuz etkilenen endeks, son 3 işlem gününde kritik 9000 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirerek zayıf görünüm sergiledi.

FED FAİZ KARARI 20 MART’TA

Küresel piyasalarda önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası’nın faiz toplantısı, gündemin ilk sırasında yer alıyor. FED’in faiz indirimine gitmesi beklenmiyor. Ancak özellikle son gelen ve beklentiyi aşan TÜFE ve ÜFE verisi sonrasında, FED Başkanı Powell’ın çarşamba akşamı yapacağı açıklamalar, faiz indiriminin zamanlamasının da anlaşılması için önem kazanmış durumda.

TCMB FAİZ KARARI 21 MART’TA

Gelecek hafta içeride en önemli gündem maddesi ise TCMB’nin faiz kararı olacak. Para Politikası Kurulu tarafından yüzde 45 seviyesinde tutulan politika faiz oranında her ne kadar bir değişiklik beklenmese de karar metninde yer alacak ifadeler dikkatle takip edilecek.