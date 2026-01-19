45 bin konutun hak sahipleri belli olacak
TOKİ’nin hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde 3 hafta geride kaldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 29 Ocak'a kadar 32 ilde toplam 121 bin 265 konutun hak sahiplerinin belirleneceğini açıkladı.
- Daha önce 23 ilde 75 bin 356 konutun kurası çekilmişti.
- Bakan Kurum, 19-25 Ocak haftasında 9 şehirde toplam 45 bin 909 konutun daha kurasının çekileceğini duyurdu.
- 29 Ocak itibarıyla kura çekimi tamamlanan il sayısı 32'ye, hak sahipleri belirlenen konut sayısı ise 121 bin 265'e yükselecek.
- Bu hafta Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Kastamonu, Sivas, Aydın ve Giresun'da kura çekimleri yapılacak.
Adıyaman, Şırnak, Hakkâri, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan’da 75 bin 356 konutun kurası çekilmiş oldu.
19-25 Ocak haftasının kura takvimini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız” dedi. Böylece 29 Ocak’ta kurası tamamlanan il sayısı 32’ye, hak sahipleri belirlenen konut sayısı ise 121 bin 265’e yükselecek. Bugün Şanlıurfa’da 13 bin 790, 21 Ocak’ta Trabzon’da 3.734, Tokat’ta 3.392, 22 Ocak’ta Amasya’da 2.601, 23 Ocak’ta Manisa’da 7.459, Kastamonu’da 2.380, Sivas’ta 3.904, 24 Ocak’ta Aydın’da 6.973, 25 Ocak’ta Giresun’da 1.676 konut için kura çekimi yapılacak.