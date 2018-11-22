Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Albayrak'ın açıklamalarında öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Petrol fiyatları ekim başından bu yana 85 dolardan 65 dolara kadar geriledi, son dönemdeki düşüş ülkemiz gibi petrol ithalatçısı ekonomiler için olumlu

*Küresel ekonomide önümüzdeki döneme ilişkin riskler kısa vadede aşağı yönlü olarak görülmekte

*FED'in kademeli faiz artışlarına devam etmesi ve bilançosunu küçültmesi risk teşkil etmekte

*Ağustos ayında döviz kurunda makro temellerle bağdaşmayan spekülatif ataklar yaşandı, bu süreçte alınan tedbirlerin finansal piyasalar üzerindeki olumlu etkileri görülmeye başlandı

*Öncü göstergeler 2018 h2'de ekonomide yavaşlama ve dengelenme sürecine işaret etmekte

*YEP iktisadi faaliyetin 2019 ve 2020'de potansiyel düzeyin altında seyrettiğine işaret etmekte

*İthalat iç talepteki dengelenme süreci ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle Haziran'dan itibaren daralmaya başladı

*Cari işlemler açığı haziran ayından itibaren azalma trendine girdi