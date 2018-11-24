Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Türkiye’de alışverişe zirve yaptırması beklenen kampanya, hayal kırıklığıyla başladı. Amerika’da büyük indirimler yapılan, hatta bazı ürünlerin büyük zararla satılması sebebiyle adına ‘Black Friday’ denilen ve her yıl düzenlenen indirim gününden esinlenilerek ‘efsane cuma’ denilen kampanya için duyurular günler öncesinden başladı. e-Ticaret sitelerinin yanı sıra, bütün markaların online satış mağazaları günlerdir yüzde 80’e dair indirimler yapacağını duyurdu ve beklenen gün geldi. Dün başlayan ve önümüzdeki günlerde de devam edecek kampanyada indirimler efsane olmadı ama hayal kırıklığı ‘efsane’ oldu.

Çünkü neredeyse bütün ürünlerin normal satış fiyatları önce neredeyse yüzde 50 artırıldıktan sonra indirim yapılmış gibi gösterildi. Gün boyunca sosyal medyada ‘müthiş indirim’ diye satılan ürünlere dair örnekler birbirini izledi. Okurlarımız da, karşılaştıkları örnekleri bizimle paylaşarak “Önce zam, sonra indirim yalanı” diyerek tepkilerini dile getirdi.



İNDİRİM YALAN OLDU

‘Süper Cuma’ veya ‘Efsane Cuma’ diye lanse edilen indirim dönemi öncesinde 649 lira olan bir dış fırçalama makinesinin fiyatını 1.489,90 liraya çıkarıp, indirimin başladığı gece yeniden 649,90 liraya satıldığını görünce kendisini ‘aldatılmış’ hisseden bir okurumuzun yanı sıra, “Birkaç ay önce 300 liraya mont aldım. Bugün indirim var diye oğluma almak üzere sitesine girdiğim markanın fiyatını 1.300 liraya çıkarıp 900 liraya indirdiğini gördüm. Yani, indirimli hâli bile benim aldığım fiyatın 3 katı” diyerek isyan etti. Bir internet sitesinde daha önce ürünleri ‘sepete atarak’ bekleten bir tüketici de “Efsane cuma gelince sepetimdeki ürünler 400 lira arttı” dedi.

Gittigidiyor satışlarını 15 kat artırdı

Gittigidiyor, Black Friday kapsamında rekor satış gerçekleştirdi. Gittigidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, gece saat 00.00-02.00 arasında tarihî rekora imza attıklarını belirterek, “Bazı fırsat ürünleri daha ilk yarım saatin içinde tükendi. Satışlarımız günün ilk yarısında önceki hafta ortalamasının 15 katına ulaşırken, geçen yılki Süper Cuma’ya kıyasla satışlarımız 2 katına çıktı. En çok satın alınan ürünler ise cep telefonu, beyaz eşya ve televizyon oldu” dedi.

Güvensiz sitelere dikkat

Uzmanlar “Sırf indirim var diye ihtiyacınız olmayan ürünleri almayın” derken, güvensiz sitelere karşı da uyardı. Güvenliğin SSL ile sağlandığından emin olunması gerektiğini söyleyen uzmanlar, kredi kartı şifresi, anne kızlık soyadının tamamı gibi bilgilerin asla verilmemesi gerektiğini ifade ediyor.

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